Brian Priske is 'boos' en spreekt keiharde taal op persconferentie: 'Ik denk dat deze persoon...'

Brian Priske heeft dinsdagmiddag op de persconferentie daags voor de ontmoeting met LOSC Lille in de Champions League fel gereageerd op een vraag over de geruchten die vorige week rondgingen. De Deen werd rondom de thuiswedstrijd tegen Bayern München nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord, onder meer omdat er binnen zijn staf onderlinge spanningen zouden zijn. Zo had de Deen naar verluidt per direct willen breken met ‘cultuurbewaker’ John de Wolf. Priske heeft op duidelijke wijze laten blijken dat hij niet gediend is van al die geruchten.

Feyenoord boekte vorige week een historische 3-0 overwinning op Bayern München, maar over de prestatie van de Rotterdammers ging het in de nasleep weinig tot niet. Priske stond in het middelpunt van de belangstelling. Niet omdat hij Feyenoord naar een geweldige zege had geleid, maar omdat er op de dag van de wedstrijd in Denemarken werd gemeld dat hij, ongeacht het resultaat tegen Bayern, ontslagen zou worden. Dat nieuws werd vervolgens bevestigd door De Telegraaf en een dag later schreef ook clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International dat het lot van Priske ‘sowieso bezegeld’ was.

Er zou sprake zijn van onderlinge spanningen in de staf van Priske. De assistenten die hij afgelopen zomer had meegenomen naar Feyenoord zouden geen klik hebben met de spelersgroep. Bovendien lag Priske naar verluidt in de clinch met De Wolf. De Deen zou er bij de clubleiding van Feyenoord op hebben aangedrongen om De Wolf uit de staf te verwijderen. Dat was voor de Rotterdammers geen optie. Het einde van het huwelijk tussen Feyenoord en Priske leek aanstaande, maar een dag na de overwinning op Bayern München werd bekend dat hij voorlopig ‘gewoon’ aanblijft als hoofdtrainer. Nu heeft hij dus gereageerd op de geruchten over de problemen in zijn staf.

Priske reageert fel

“Er zijn veel geruchten geweest. Ik heb ze ook gezien en gehoord. Ik vind het niet leuk”, zo zei Priske dinsdagmiddag op zijn persconferentie. “Ik zal er niet op reageren, want het zijn geruchten. Tijdens mijn laatste persconferentie (na afloop van de thuiswedstrijd tegen Bayern, red.) werd er aan mij gevraagd of ik boos was. Nu ben ik boos, ja. Ik ben boos om al die geruchten. Ik denk niet dat het de juiste manier is om dingen te behandelen. Ik vind het niet leuk om jullie te zien schrijven over geruchten. Ik denk niet dat degene die deze geruchten de wereld in heeft gebracht, werkt in het belang van Feyenoord. Ik werk fulltime voor Feyenoord en alle beslissingen die ik neem, zijn in het belang van de club”, zo klonk het.

Volgens Priske is het logisch dat een nieuwe technische staf stuit op uitdagingen. “We moeten elkaar leren kennen. Het is normaal dat dit een tijdje duurt. We hebben een goede verstandhouding. Ik denk dat jullie ons vaak genoeg op het veld met elkaar hebben zien samenwerken en aan de zijlijn met elkaar hebben zien discussiëren. We maken geen ruzie, maar discussiëren over bijvoorbeeld de tactiek. Dit doen we, nogmaals, in het belang van de club en de spelers, zodat we ons kunnen ontwikkelen als team.” Volgens Priske zijn er ‘verschillende meningen’ en ‘verschillende manieren van werken’. Daar is de Deen juist blij mee, want als hij enkel mensen om zich heen zou hebben die zouden zeggen wat hij wil horen, dan zou hij het team niet helpen ‘ontwikkelen’ en zou hij zichzelf ook niet ontwikkelen als coach. “Het belangrijkste is dat we het allemaal in het belang van de club doen. De geruchten vind ik niks”, zo was hij duidelijk.

