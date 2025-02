Paixão laat verpletterende indruk achter in Engeland: 'Lijkt mij een koopje'

was tegen AC Milan de belangrijkste man aan de zijde van Feyenoord. De Braziliaan verzorgde in De Kuip de enige treffer en speelde zich met zijn optreden bovendien internationaal in de kijker. In de studio van de BBC wordt vol lof gesproken over Paixão, die gezien de mogelijke vraagprijs van Feyenoord 'een koopje' genoemd wordt.

Paixão is in Rotterdam bezig aan een ijzersterk seizoen. Inclusief het duel van woensdagavond in de Champions League staat de 24-jarige Braziliaan al op acht treffers en veertien assists in 32 wedstrijden voor Feyenoord. De behendige rechtspoot in Rotterdamse dienst mag zich daarom al een tijdje verheugen op de belangstelling van enkele grote clubs, waaronder een aantal Engelse clubs.

Bij de BBC wordt over Paixão gesproken als 'Feyenoord's promising new star'. "Hij werd in verband gebracht met Liverpool, en Arsenal zou nu achter hem aanzitten", vertelt de Spaanse voetbaljournalist Guillem Balagué bij de Britse zender. "Ooit was hij een hidden gem. Hij komt van een plaats genaamd Macapá, de hoofdstad van een provincie in het Amazonegebied. Het is een plek waar je bijna niet weg kunt. Hij had daar gewoon een gelukkig leven en speelde voetbal op straat. Coritiba, wat niet een van de grootste clubs in Brazilië is, moet heel creatief zijn in de manier waarop ze talenten vinden."

"Ze hebben hem gevonden en snel daarna werd hij verkocht aan Feyenoord", vervolgt Balagué zijn relaas. "Arne Slot heeft hem gehaald, wat betekent dat hij veel van hem weet. Vandaar de interesse van Liverpool in hem. Er is nog geen bod gedaan, maar hij zou rond de 35 miljoen euro kosten, wat mij een koopje lijkt", besluit de Spanjaard.

