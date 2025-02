Van Hanegem vindt 'vervelende kleregozer' ideale opvolger van Priske

Mark van Bommel moet de nieuwe trainer van Feyenoord worden, dat vindt clubicoon Willem van Hanegem. De Rotterdammers namen deze week afscheid van Brian Priske, waarna Pascal Bosschaart het op interim-basis overnam. Als het aan Van Hanegem ligt dan wordt Van Bommel snel gepresenteerd in de Kuip.

Priske werd eerder deze week vanwege 'zeer wisselvallige resultaten' en 'een gebrek aan chemie' ontslagen bij Feyenoord. In navolging van de Deense oefenmeester werden ook zijn assistenten Lukas Babalola Andersson en Björn Hamberg de laan uitgestuurd bij de Rotterdammers, die momenteel op een vijfde plaats in de Eredivisie staan.

Van Hanegem vindt dat Feyenoord voor een 'vreemd' moment heeft gekozen om Priske te ontsaan. Als je dat wil, had je het voor Bayern München moeten doen", reageert Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad op het ontslag van Priske. "Je moet dan ook niet zeggen dat hij er waarschijnlijk uit gaat."

Bij Feyenoord is momenteel sprake van interne problemen en daar is Van Hanegem niet over te spreken. De Kromme stelt dat er momenteel enkele invloedrijke mensen werkzaam zijn in het Maasgebouw. "Ze vinden zichzelf heel belangrijk. Ze hebben zelf nog nooit wat gepresteerd. Ik zou nu iedereen eruit gooien. Dat moet een keer gebeuren bij de club, dat zou mooi zijn. Er zijn niet genoeg mensen die harde beslissingen kunnen nemen over die mensen", is hij kritisch.

Van Hanegem oppert Van Bommel bij Feyenoord

Na het ontslag van Priske bij Feyenoord werd Bosschaart aangesteld als interim-trainer, maar de voormalig verdediger van onder meer Feyenoord en FC Utrecht beschikt niet over de juiste papieren. Daarom zullen de Rotterdammers opzoek moeten naar een nieuwe trainer. Van Hanegem heeft wel een suggestie. "Mark van Bommel zou ik nemen, terwijl ik het helemaal niet belangrijk vind wie er trainer is. Van Bommel is een vervelende kleregozer, maar dat spreekt mij wel aan. Dat soort mensen moet je hebben, die gewoon eerlijk zijn", besluit hij.

