Feyenoord slikt forse tegenvaller: Hwang mist ook uitduel tegen NAC Breda

Feyenoord kan in het Eredivisie-duel met NAC Breda geen beroep doen op , meldt Rijnmond Sport. De Zuid-Koreaanse middenvelder moest midweeks al verstek laten gaan bij het Champions League-treffen met AC Milan en zal dit weekend ook niet inzetbaar zijn. Het is niet duidelijk of Hwang fit genoeg is voor de return in het miljardenbal tegen de Milanezen.

De 28-jarige middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van Rode Ster Belgrado, kwakkelt sinds december met zijn fitheid. Zo raakte Hwang in december tijdens het TOTO KNVB Bekerduel met MVV Maastricht geblesseerd, waarna hij pas tegen Lille OSC weer minuten kon maken. Tegen Ajax en Sparta Rotterdam speelde de controlerende middenvelder de volledige wedstrijd, maar nu is Hwang opnieuw uit de running.

Het is voor interim-trainer Pascal Bosschaart een fikse tegenvaller, aangezien hij ook al niet kan beschikken over Bart Nieuwkoop, Jordan Lotomba, Justin Bijlow Calvin Stengs en Chris-Kévin Nadje. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd tegen NAC Breda werd er geen update gegeven over de fysieke gesteldheid van Gernot Trauner en Ramiz Zerrouki. Het lijkt er dan ook op dat de verdediger en de middenvelder niet beschikbaar zijn in Breda.

Quinten Timber is ook niet van de partij in het Rat Verlegh Stadion. De aanvoerder van Feyenoord raakte in het duel met AC Milan geblesseerd aan zijn knie. Bosschaart kon op het persmoment geen duidelijkheid verschaffen over hoe lang Timber uit de roulatie zou zijn. "Dat kan pas over een aantal dagen. Dat het er lelijk uit zag is wel duidelijk, dat hebben we kunnen zien, maar meer kan ik er nog niet over zeggen", liet de interim-trainer weten.

