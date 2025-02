Justin Bijlow komt de rest van het seizoen niet meer in actie voor Feyenoord

komt dit seizoen niet meer in actie. De doelman van Feyenoord heeft in de uitwedstrijd tegen het Franse Lille een pittige knieblessure opgelopen, waardoor hij normaliter niet meer in actie zal komen dit seizoen. Timon Wellenreuther neemt zijn plaats onder de lat over.

Het Algemeen Dagblad weet vrijdagavond het trieste nieuws voor Feyenoord te melden. Volgens het medium is de blessure van Bijlow 'zeker niet gecompliceerd', maar zal zijn herstel maanden in beslag nemen. Het is een gigantische domper voor Bijlow, die in zijn loopbaan als profvoetballer al veel te maken heeft gehad met zwaar en langdurig blessureleed.

De blessure van Bijlow is ontstaan op het moment dat de doelman zich terug had geknokt als eerste keeper van Feyenoord. Tegen Bayern München keepte de 27-jarige sluitpost onlangs nog een fantastische wedstrijd, maar voorlopig was dat een van zijn laatsten. Een langdurig herstel wacht.

