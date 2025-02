Feyenoord-technicus op pijnlijke wijze vernederd door Rafael Leão: 'Zo, koekje van eigen deeg'

is tijdens AC Milan - Feyenoord op pijnlijke wijze te kijk gezet door . De Portugees zette in de 27e minuut een dribbel in en kwam met een prachtige truc langs de buitenspeler van de Rotterdammers.

Feyenoord speelt dinsdagavond het belangrijke Champions League-duel tegen de Milanezen. Vorige week werd in Rotterdam een mooie 1-0 overwinning bij elkaar gespeeld, maar die marge is de ploeg van Pascal Bosschaart al snel kwijt. Uitgerekend Santiago Giménez knikte na 37 seconden binnen in San Siro, waardoor Milan al snel met 1-0 leidt.

De thuisploeg zet vervolgens druk op Feyenoord, om de 2-0 te forceren. Echt veel grote kansen geeft de Rotterdamse defensie niet weg in het eerste halfuur, maar Leão lijkt het op zijn heupen te hebben. In de 27e minuut zoekt hij zijn directe tegenstander op, in dit geval Hadj Moussa. De Portugees speelt wat met de bal, voordat hij de open benen van de Algerijn ziet. Met een snelle beweging achter het standbeen speelt Leão de bal vervolgens fraai door 'de stokken' van Hadj Moussa.

LEES OOK: Feyenoord krijgt Robin van Persie-advies uit een wel heel opvallende hoek

Commentator Wytse van der Goot geniet ook duidelijk van het moment. "Goh, ja. Koekje van eigen deeg." Hadj Moussa is zelf natuurlijk een creatieve technicus, die graag vergelijkbare acties maakt. "Weet hij ook eens hoe het voelt", stelt Van der Goot nog.

