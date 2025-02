'Gigantische blunder van AC Milan-trainer tegen Feyenoord'

De trainer van AC Milan beging een flinke blunder in de wedstrijd tegen Feyenoord, zo oordelen Youri Mulder en Marco van Basten. De twee analisten begrijpen niet waarom Sérgio Conceição ervoor koos om Santiago Giménez in de 71ste minuut naar de kant te halen. In zijn plaats kwam Youssouf Fofana binnen de lijnen.

Twee minuten na de wissel van Giménez zorgde Julián Carranza voor de 1-1, die Feyenoord een plek in de achtste finale van de Champions League bezorgde. “Hij had er nooit uit gehaald moeten worden. Een grote fout van de trainer van Milan”, vindt Mulder. “Hij gooit er een middenvelder in en gokt erop dat het 1-0 blijft, misschien gokt hij op een verlenging. Maar Giménez is de enige speler die misschien uit het niets een goaltje kan maken.”

Van Basten spreekt van een ‘heel vreemde wissel’. “Giménez is zo’n beetje de enige echte doelpuntenmaker die ze hebben. De rest schiet ze wel richting goal, maar maakt weinig goals.” Mulder oppert: “Dan haal je João Félix er toch uit?”

Na afloop wordt Giménez door Ziggo Sport niet gevraagd naar de wissel, maar wel naar zijn gevoel na de uitschakeling. “Er gaat veel door me heen. Ik ben nu verdrietig, omdat we niet door zijn naar de volgende ronde. We moeten ervan leren en ons beter wapenen in de toekomst. Ik wil Feyenoord feliciteren. Ik hoop dat ze nog veel verder komen.”

Ondanks de eliminatie heeft Giménez geen spijt van zijn overstap van Feyenoord naar Milan. “Ik vind het hier geweldig. De fans, de ploeggenoten en de staf hebben me een warm welkom gegeven. Ik houd ook van de stad en het eten hier.”

