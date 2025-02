La Gazzetta dello Sport heeft geen goed woord over voor Feyenoord

De Italiaanse kranten leggen de schuld van de Champions League-uitschakeling van AC Milan bij Theo Hernández. De rode kaart die Hernández dinsdagavond ontving was beslissend voor het tweeluik met Feyenoord, zo wordt massaal geconcludeerd.

De Corriere della Sera en Tuttosport spreken allebei van ‘naïviteit’ bij Hernández, die een tweede gele kaart kreeg van scheidsrechter Szymon Marciniak na een schwalbe in het strafschopgebied van Feyenoord. Il Messaggero noemt de actie van de linksback ‘onacceptabel’ en geeft hem een 3 als rapportcijfer voor de wedstrijd. De Corriere dello Sport schrijft dat de rode kaart van Hernández ‘de wedstrijd volledig verziekte’ voor Milan.

“Daarna was Milan niet meer in staat om de wedstrijd te controleren of gevaar te creëren”, klinkt het. “Feyenoord profiteerde hiervan, groeide in de wedstrijd, nam de controle over en scoorde uiteindelijk in de 73e minuut de gelijkmaker via Carranza. Dit doelpunt bezorgde de Nederlanders een ticket naar de volgende ronde en dompelde Milan in rouw: gefluit in San Siro."

Geen complimenten voor Feyenoord

Volgens Tuttosport was er na de rode kaart geen redden meer aan. “De factor San Siro was niet voldoende, noch de superieure kwaliteit van het team van Conceição: het numerieke ondertal woog te zwaar om kwalificatie voor de laatste zestien veilig te stellen.”

Bij La Gazzetta dello Sport, de bekendste sportkrant van Italië, kan er geen compliment voor Feyenoord van af. Het roze sportblad vindt het resultaat niet de verdienste van Feyenoord, net zomin als Dinamo Zagreb een compliment krijgt voor de 2-1 overwinning op Milan in de laatste wedstrijd van de competitiefase.

“Milan neemt afscheid van het meest prestigieuze Europese toernooi, zonder te weten wanneer het zal terugkeren", verwijst La Gazzetta naar de teleurstellende prestaties in de Serie A, die vermoedelijk niet voldoende zullen zijn voor plaatsing voor het miljardenbal. "De uitschakeling is niet de verdienste van de tegenstanders, maar heeft Milan aan zichzelf te danken. Het begon in Zagreb, waar directe kwalificatie voor de achtste finales uit handen werd gegeven. Het ging verder in Rotterdam, met een optreden dat onwaardig was voor een knockout-duel. En het werd voltooid in San Siro door een dwaze actie van Hernández.”

