'Woede in Milaan: rode kaart kan enorme gevolgen hebben voor Theo Hernández'

Na de uitschakeling van AC Milan door Feyenoord (1-2 over twee wedstrijden) wijzen veel fans van i Rossoneri aan als de schuldige, vanwege zijn rode kaart. La Gazzetta dello Sport speculeert zelfs over een vervroegd vertrek voor de linksback als gevolg van zijn actie.

Hernández kreeg in 51ste minuut van de return van de tussenronde in de Champions League een tweede gele kaart voor een schwalbe, terwijl zijn ploeg op voorsprong stond. Uiteindelijk draaide Feyenoord de wedstrijd via Julián Carranza om en gingen de Rotterdammers ten koste van Milan door naar de volgende ronde.

Veel fans van de Milanezen geven Hernández de schuld van de uitschakeling. Op X wordt geschreven: “Ik wou dat ik er niets van begreep, een laatste waarschuwing van een idioot die ons shirt na vandaag nooit meer zou mogen dragen." Iemand anders schrijft: "Theo Hernández, je moet gaan, genoeg, genoeg, genoeg.” Het kan ook korter: "Wat een imbeciel is Theo Hernández."

Op het Italiaanse Sky TV reageerde analist Luca Marchegiani: “Het was absoluut geen penalty. Maar jongens, dit soort dingen mag niet gebeuren in dit soort wedstrijden. Bovenal had Theo de gele kaart aan het eind van de eerste helft moeten voorkomen.”

Contractsituatie

Het contract van Hernández loopt tot de zomer van 2026. Mocht Milan nog willen verdienen aan het vertrek van de Fransman, dan is een vertrek in de zomer nodig. La Gazzetta dello Sport noemt een vertrek voor de zondebok na zijn slechte beurt ‘logisch en zeer waarschijnlijk’. Volgens de roze Italiaanse krant zou Como in de afgelopen wintertransferperiode een bod hebben gedaan van veertig miljoen euro en zou Milan dit niet geweigerd hebben. Hernández zelf zou geen interesse hebben gehad in de overstap naar de ploeg van Cesc Fàbregas.

Vorrei non capire un cazzo, ammonizione sacrosanta di un coglione che non dovrebbe mai piu vestire la nostra maglia dopo oggi. @TheoHernandez te ne devi andare, basta basta basta https://t.co/RZA2WUdjkt — Angelo (@angelo____v) February 18, 2025 Theo #Hernandez, in questa partita, con quel secondo giallo per simulazione, ha spiegato a tutti in maniera inequivocabile perché, ad oggi, non può essere considerato un giocatore affidabile.



Assurdo scegliere di compiere un gesto simile in una partita così importante, ancor di… pic.twitter.com/OOkwfm9bqw — John Doe (@dukeby) February 18, 2025 Que imbecil es Theo Hernández loco, fijo le metió una apuesta a esa Kgd que hizo — Hehehuhu (@lmao7ijiew) February 18, 2025

