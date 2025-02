Hans Kraay junior geniet: 'Jezus, wat waren dié goed, ongelooflijk knap'

Hans Kraay junior heeft enorm genoten van het spel van AZ, dat donderdagavond met een 2-2 gelijkspel in het uitduel bij Galatasaray eigenlijk veel te weinig kreeg. In Voetbal op Vrijdag op ESPN buigt Kraay junior zich over de kansen van de vier Nederlandse clubs die actief zijn in de achtste finales van de Champions League en de Europa League. Behalve AZ zijn dat Feyenoord, PSV en Ajax.

Feyenoord en PSV wisten in de tussenronde van de Champions League knap af te rekenen met hun Italiaanse opponent, respectievelijk AC Milan en Juventus. De Rotterdammers mogen zich wéér opmaken voor een reisje naar Milaan, want in de achtste finales wacht Internazionale. PSV treft op zijn beurt Arsenal, de nummer twee van de Premier League.

Vooral PSV krijgt het zwaar, verwacht Kraay. "Ik zou het een fantástische prestatie vinden", zegt de oud-prof op voorhand. "Ze zijn ongelooflijk diep gegaan tegen een goede ploeg. Als ze dat nog één keer kunnen tegen een nóg betere ploeg, dan is het een wereldprestatie." Feyenoord, dat in de Eredivisie toch ruim achterstaat op PSV, heeft volgens Kraay dan weer meer kans op een goed resultaat in hun achtste finales. "Ik geef Feyenoord een betere kans. Inter staat in Italië weliswaar op de tweede plek achter Napoli, maar... Ik weet het niet, ik heb eigenlijk wel wat met Feyenoord in de Champions League. Dat hebben we eigenlijk allemaal wel, toch?"

Kraay looft AZ en geeft Ajax zestig procent kans tegen Eintracht Frankfurt

Presentator Toine van Peperstraten brengt het gesprek vervolgens op de Europa League. AZ werd vrijdag bij de loting voor de achtste finales gekoppeld aan Tottenham Hotspur, dat in de competitiefase van het toernooi al met 1-0 te sterk was voor de Alkmaarders. "Dan denk je: jezus, kansloos", begint Kraay. "Maar dan zie je dat Tottenham twaalfde staat in de Premier League, met een wereldbegroting." Bovendien maakte AZ grote indruk in de tussenronde, waarin Galatasaray middels een 4-1 thuiszege en een 2-2 gelijkspel in Istanbul werd uitgeschakeld: "Uit bij Galatasaray, zonder Jordy Clasie. Jezus, wat waren dié goed! 2-7, 2-8 of 2-9 had ik veel normaler gevonden dan 2-2. Ongelooflijk knap van Maarten Martens, ook", meent Kraay. Tot slot komt Ajax aan bod, dat het mag gaan opnemen tegen Eintracht Frankfurt. "Daar speelt onze grote vriend Mario Götze nog", stipt Kraay aan. "Frankfurt staat in de competitie derde, maar Farioli haalt het uit zijn rechter broekzak, uit zijn linker kontzak.... Hij haalt het overal tevoorschijn, het blijft maar doorgaan. Dus: ik zeg zestig procent kans voor Ajax", besluit Kraay positief.

In het Champions League-duel met AC Milan stond voor Feyenoord niet alleen een plaats bij de laatste zestien op het spel, maar ook financieel gewin.