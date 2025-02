Supercomputer berekent: Ajax grootste Nederlandse kanshebber op Europese eindzege

Van de vier Nederlandse clubs die actief zijn in de achtste finales van de Champions League en de Europa League, heeft Ajax volgens Opta de grootste kans om er met de eindzege vandoor te gaan. Dat klinkt positief, maar de supercomputer van het databureau acht de kans slechts 6,3 procent dat de Amsterdammers de Europa League inderdaad gaan winnen. Feyenoord, PSV en AZ komen er in de datamodellen van Opta een stuk minder goed vanaf.

Feyenoord en PSV wisten zich deze week allebei op knappe wijze bij de laatste zestien van de Champions League te spelen. De Rotterdammers rekenden in een bloedstollend tweeluik af met AC Milan (1-0 in De Kuip, 1-1 in San Siro) en mogen het in de achtste finales van het miljardenbal op gaan nemen tegen Internazionale. PSV elimineerde óók een Italiaanse opponent van formaat: Juventus werd in Eindhoven in de verlenging op de knieën gedwongen (2-1 in Turijn, 3-1 in het Philips Stadion). De Eindhovenaren mogen hun geluk nu gaan beproeven tegen Arsenal, de nummer twee van de Premier League.

Volgens het datamodel van Opta had Feyenoord voorafgaand aan de loting voor de achtste finales slechts 0,6 procent kans om de Champions League te winnen. Dat percentage is na de loting exact gelijk gebleven. PSV werd vooraf een iets grotere kans op de eindzege toegedicht: 0,8 procent. Het feit dat Arsenal de tegenstander is bij de laatste zestien pakt in dat opzicht positief uit: volgens Opta zijn de kansen van PSV met 0,3 procent gestegen naar 1,1 procent. Grootste kanshebber op de eindzege is volgens het databureau het Liverpool van Arne Slot, dat voor de loting 20,2 procent kans werd toegedicht, maar na de koppeling aan Paris Saint-Germain 3 procent moet inleveren en op 17,2 procent uitkomt. The Reds worden gevolgd door FC Barcelona (15,4 procent), Arsenal (13,6 procent) en Internazionale (12,7 procent).

In de Europa League wist Ajax donderdagavond met pijn en moeite af te rekenen met Union Sint-Gillis. De Amsterdammers nemen het in de volgende ronde op tegen Eintracht Frankfurt, op papier een pittige opponent. Het tweeluik met de Duitsers heeft de kansen op een eindzege voor de ploeg van Francesco Farioli volgens Opta met 0,4 procent doen afnemen tot 6,3 procent. Voor AZ, dat in de tussenronde knap afrekende met de Turkse topclub Galatasaray, wordt het winnen van de Europa League volgens het databureau een stukje lastiger. De ploeg van Maarten Martens werd vrijdag gekoppeld aan Tottenham Hotspur en ziet de kansen slinken van 2,2 naar 1,9 procent. Lazio Roma is na de loting voor de achtste finales met precies twintig procent nog altijd de grootste kanshebber op de eindzege, gevolgd door Athletic Club én Tottenham (beiden 13,2 procent).

