Ajax krijgt op 6 maart bezoek uit Duitsland, kans op revanche voor AZ

Ajax en AZ weten met welke club ze moeten afrekenen voor een plek in de kwartfinales van de Europa League. De Amsterdammers zijn vrijdagmiddag tijdens de loting gekoppeld aan Eintracht Frankfurt, terwijl AZ een dubbele ontmoeting wacht met Tottenham Hotspur. De eerste wedstrijden worden gespeeld op donderdag 6 maart, een week later staan de returns op het programma. Overleeft zowel Ajax als AZ de achtste finales, dan krijgen we in de volgende ronde een Nederlands onderonsje.

Doordat Ajax en AZ zich niet rechtstreeks hebben gekwalificeerd voor de achtste finales van de Europa League, beginnen ze deze ronde met een thuiswedstrijd. Ajax verzekerde zich donderdag ten koste van Union Sint-Gillis van een plek bij de laatste zestien. De ploeg van trainer Francesco Farioli leek na de 0-2 overwinning in de heenwedstrijd al met één been in de volgende ronde te staan, maar in de return bleek niets minder waar. Union Sint-Gillis herstelde dankzij twee snelle doelpunten de opgelopen schade en na de rode kaart voor Davy Klaassen leek het een rampzalige avond te gaan worden voor Ajax, maar de Amsterdammers hielden stand en bereikten dankzij een benutte strafschop door Kenneth Taylor in de verlenging tóch de volgende ronde.

AZ daarentegen maakte donderdagavond opnieuw veel indruk in de Europa League. Het elftal van trainer Maarten Martens was in de competitiefase van het toernooi al te sterk voor Fenerbahçe en AS Roma en rekende in de tussenronde af met Galatasaray. De Alkmaarders boekten in de heenwedstrijd een verpletterende 4-1 overwinning en stevenden donderdagavond in de return opnieuw af op een overtuigende zege. Ze kwamen na tien minuten voetballen in de tweede helft op 0-2, maar Galatasaray knokte zich nog terug tot 2-2. Het ticket voor de volgende ronde kwam echter geen moment in gevaar voor AZ.

Tegenstanders Ajax en AZ

Zowel Ajax als AZ moet flink aan de bak in de achtste finales. Eintracht Frankfurt is de huidige nummer drie van de Bundesliga, al is de achterstand op koploper Bayern München wel dertien punten. De tegenstander van Ajax eindigde in de competitiefase van de Europa League op de vijfde plaats. Tottenham Hotspur is de huidige nummer twaalf van Engeland en is in eigen land dus bezig aan een teleurstellend seizoen. De Noord-Londenaren eindigden in de competitiefase van de Europa League één plek boven Eintracht Frankfurt. AZ en Tottenham Hotspur troffen elkaar al voor de winterstop. De ontmoeting in het Tottenham Hotspur Stadium eindigde in een 2-0 zege voor de Britten.

Volledige loting achtste finales:

FK Bodø/Glimt - Olympiakos

Fenerbahçe - Rangers

Ajax - Eintracht Frankfurt

FCSB - Olympique Lyonnais

AZ - Tottenham Hotspur

Real Sociedad - Manchester United

Viktoria Plzen - Lazio

AS Roma - Athletic Club

AZ - Ajax in de kwartfinale?

Mochten AZ én Ajax hun tweeluik in de achtste finales overleven, dan krijgen we in de kwartfinales een onderonsje tussen de clubs uit Noord-Holland. De winnaar van het tweeluik tussen AZ en Tottenham Hotspur begint in de volgende ronde met een thuiswedstrijd.

