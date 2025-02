Sterk AZ houdt stand bij Galatasaray en schaart zich bij laatste zestien Europa League

AZ heeft donderdagavond zonder al te veel moeite de achtste finales van de Europa League bereikt. In Istanbul zorgden doelpunten van Seiya Maikuma en Denso Kasius ervoor dat de ploeg van Maarten Martens, na een 4-1 zege in eigen huis, zonder zorgen op de volgende ronde afkoerste. Victor Osimhen en Roland Sallai deden namens de Turken nog wat terug, maar voldoende voor een comeback over twee duels was het niet: 2-2.

AZ reisde voor de return met een grote voorsprong af naar Istanbul. Vorige week hadden de Alkmaarders in eigen huis namelijk met liefst 4-1 gewonnen van Galatasaray, dankzij doelpunten van Sven Mijnans, Troy Parrott, Jordy Clasie en David Møller Wolfe en een rode kaart van Kaan Ayhan. Zodoende begon AZ vol vertrouwen aan de ontmoeting in Turkije, maar wel zonder aanvoerder Clasie, die een blessure had opgelopen.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft liet AZ direct zien dat het niet van plan was Galatasaray ook maar enige illusie te geven dat er donderdag wat te halen viel. De Turken zetten volop druk, maar de ploeg van Maarten Martens voetbalde daar met regelmaat heel eenvoudig onderuit. Dat leverde grote kansen op voor onder meer Ernest Poku, Parrott en Kristijan Belic, maar doelman Günay Güvenc en diens defensie wisten de Nederlandse inzetten telkens voor de lijn tegen te houden. Daar wist de thuisploeg, op enkele speldenprikjes na, nauwelijks wat tegenover te zetten. Op slag van rust kwam AZ dan toch op voorsprong. Poku ging zijn man goed voorbij, waarna hij deze breed gaf aan Maikuma. De Japanner nam de bal aan, waarna deze via een kluts in de goal belandde: 0-1.

In de pauze begon het in Istanbul ineens flink te sneeuwen, waardoor het veld een stuk gladder was dan in het eerste bedrijf. Dat deed Galatasaray mogelijk goed, want de Turken kwamen een stuk beter uit de kleedkamer, met meerdere kansjes vroeg in de tweede helft. Met name Osimhen werd meermaals gevaarlijk met een kopbal. AZ werd daarentegen juist meer op eigen helft gehouden dan in het eerste bedrijf.

Na 55 minuten spelen kwam AZ er dan toch eindelijk uit, wat direct een treffer opleverde. Een afvallende bal werd opgepikt door Denso Kasius, die deze een keer liet stuiteren en vol uithaalde. Het leer verdween in de korte hoek voorbij Güvenc. Lang konden de Alkmaarders echter niet genieten van de marge van vijf, want een minuut later prikte Osimhen binnen toen hij de bal plots voor zijn voeten kreeg in de zestien: 1-2 (2-6 over twee duels).

In het vervolg van de wedstrijd liet Galatasaray enorme ruimtes, wat AZ enkele enorme kansen opleverde. Invaller Kees Smit kreeg de bal niet langs Güvenc, terwijl ook Parrott een één-op-één tegen de benen van de keeper aanschoot. Uiteindelijk was het niet AZ, maar Galatasaray dat de volgende treffer maakte, met nog twintig minuten te spelen. Yilmaz gaf de bal over de grond voor, waarna Sallai de bal langs Owusu-Oduro schoot. De doelman zag er daarbij niet heel lekker uit. In het restant van de wedstrijd probeerde Galatasaray het nog wel, maar tot echt grote kansen kwam het niet meer. AZ kreeg via Alexandre Penetra nog wel de kans op de 2-3, maar zijn kopbal eindigde op de paal. In de laatste minuut raakte ook Peer Koopmeiners nog de lat.

Met dit resultaat plaatst AZ zich ten koste van Galatasaray voor de achtste finales van de Europa League. De Alkmaarders zullen het daarin opnemen tegen een kwakkelende Engelse topclub, aangezien Tottenham Hotspur en Manchester United de mogelijke tegenstanders zijn. Bij de loting van vrijdag wordt bepaald tegen welke ploeg AZ het zal opnemen.