Turkse transfergeruchten ontkracht: 'PSV vindt hem interessant, maar op dit moment geen gesprekken'

Turkse media melden dat PSV interesse zou hebben in linksback , die momenteel onder contract staat bij Fenerbahçe. De geruchten worden echter ontkend door transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews én PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

De Turkse journalist Yagiz Sabancuoglu, met 1,7 miljoen volgers op X geen kleine jongen, weet te melden dat het 'honderd procent waar' is dat PSV interesse in Oosterwolde (23) zou hebben. "Laat ik een stap verder gaan: zijn zaakwaarnemer is in gesprek met PSV voor (een transfer aan) het einde van het seizoen", aldus Sabancuoglu, die spreekt van een transfersom tussen de tien en vijtien miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Oosterwolde: ‘Mourinho zei: f*ck off Jayden, nu heb ik grote problemen’

De in Eindhoven goed ingevoerde Boualin schrijft op X dat hij veel vragen krijgt over de Turkse geruchten over een transfer van Oosterwolde naar PSV. "De club vindt hem een interessante speler, dat vonden ze vorige zomer al", aldus Boualin, die vervolgens stelt dat er juist géén gesprekken lopen tussen beide kampen. "De geruchten uit Turkije kloppen volgens mijn informatie op dit moment niet." Elfrink komt enkele uren later met vergelijkbare teksten: "Volgens ingewijden onzin", aldus de PSV-watcher. "Wel wordt hij gevolgd door PSV, dat heel veel spelers volgt", weet Elfrink, die stelt dat Oosterwolde zijn contract bij Fenerbahçe (dat loopt tot medio 2027) ook zou kunnen verlengen.

LEES OOK: Transferwaardes PSV en Ajax: Wie heeft de duurste selectie?

De in Zwolle geboren Oosterwolde doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en debuteerde in september 2020 namens die club in de Eredivisie. In de winterstop van het seizoen 2021/22 werd de linksback door de Tukkers verhuurd aan het Italiaanse Parma, dat hem een halfjaar later voor 3,3 miljoen euro definitief overnam. Nog maar een half jaar later betaalde Fener bijna het dubbele (zes miljoen euro) om Oosterwolde naar Turkije te halen. Dit seizoen kwam Oosterwolde tot veertien officiële wedstrijden onder trainer José Mourinho, totdat een gescheurde kruisband in oktober een voortijdig einde aan zijn seizoen maakte.

Ik krijg veel vragen binnen over mogelijke gesprekken tussen #PSV en Jayden Oosterwolde. De club vindt hem een interessante speler, dat vonden ze vorige zomer al. Maar op dit moment lopen er geen gesprekken tussen beide kampen. Op dit moment ziet het er ook niet naar uit dat hij… — Mounir Boualin (@MounirBoualin) March 28, 2025 Wat betreft Turkse berichten over Jayden Oosterwolde: er is op dit moment geen bod van #PSV op deze speler. Volgens ingewijden onzin. Wel wordt hij gevolgd door PSV, dat heel veel spelers volgt. De back kan ook zijn contract verlengen bij Fenerbahce. — Rik Elfrink (@RikElfrink) March 28, 2025

