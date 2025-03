Transferwaardes PSV en Ajax: Wie heeft de duurste selectie?

PSV en Ajax staan zondag tegenover elkaar in een cruciale Eredivisie-wedstrijd. Beide teams strijden om de titel, waarbij Ajax momenteel de koppositie inneemt met 64 punten, gevolgd door PSV met 58 punten. Naast de sportieve belangen is er ook een interessant financieel aspect aan deze topper: de transferwaardes van de spelers. De Estimated Transfer Value (ETV) van beide selecties verschilt aanzienlijk.

De Estimated Transfer Value (ETV) is een schatting van de transferwaarde van voetballers wereldwijd, gebaseerd op factoren zoals leeftijd, positie, prestaties en contractduur. Dit model, ontwikkeld door FootballTransfers in samenwerking met SciSports, biedt actuele waarderingen voor meer dan 240.000 spelers in ruim 250 competities. Het vergelijken van deze waardes geeft niet alleen inzicht in de financiële kracht van clubs, maar ook in hun filosofie en strategie.

PSV

PSV heeft een totale selectie-waarde van €355.321.022. De meest waardevolle spelers zijn Johan Bakayoko (€39.081.295), Joey Veerman (€36.394.631), Jerdy Schouten (€34.778.747), Malik Tillman (€34.749.998), en Noa Lang (€22.350.133). PSV's strategie richt zich op een mix van talentontwikkeling en strategische aankopen, wat hen een sterke positie geeft in de Eredivisie.

Ajax

Ajax heeft een totale selectie-waarde van €224.811.217. De meest waardevolle spelers zijn Jorrel Hato (€58.388.101), Brian Brobbey (€33.401.551), Josip Sutalo (€19.656.420), Kenneth Taylor (€18.846.697), en Mika Godts (€14.037.094). In vergelijking met PSV heeft Ajax een lagere totale selectie-waarde, maar hun focus op jeugdopleiding en het ontwikkelen van talenten blijft een belangrijk onderdeel van hun succes.

Het verschil in totale selectie-waarde tussen PSV en Ajax bedraagt meer dan €130 miljoen, wat de financiële kracht van PSV benadrukt.

Top 5 meest waardevolle spelers per club

PSV:

Johan Bakayoko – €39.081.295 Joey Veerman – €36.394.631 Jerdy Schouten – €34.778.747 Malik Tillman – €34.749.998 Noa Lang – €22.350.133

Ajax:

Jorrel Hato – €58.388.101 Brian Brobbey – €33.401.551 Josip Sutalo – €19.656.420 Kenneth Taylor – €18.846.697 Mika Godts – €14.037.094

De cijfers tonen aan dat PSV een bredere selectie heeft met hogere individuele waardes, terwijl Ajax sterk leunt op enkele toppers. Dit kan invloed hebben op de dynamiek van de wedstrijd, waarbij PSV mogelijk meer diepte in de selectie heeft.