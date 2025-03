Opta onthult titelkansen Ajax en PSV; topper komend weekend cruciaal

Ajax is als koploper de torenhoge favoriet voor de landstitel, zo blijkt uit de berekeningen van statistiekenbureau Opta. Voorafgaand aan de 27ste speelronde heeft de ploeg van Francesco Farioli een kans van 77,9 procent het kampioenschap te pakken. De topwedstrijd van komend weekend tegen nummer twee PSV kan wel voor een flinke ommezwaai zorgen in de titelkansen.

Na een dramatisch verlopen voorgaand seizoen draait Ajax dit jaar tegen alle verwachtingen in uitstekend. Acht wedstrijden voor het einde van de competitie staan de Amsterdammers bovenaan in de Eredivisie, met een voorsprong van zes punten op nummer twee PSV. De supercomputer van Opta heeft het restant van het seizoen 10.000 keer gesimuleerd en heeft zodoende bepaald dat Ajax een kans van 77,9 procent heeft zich tot landskampioen te kronen.

Komende zondag staan de nummers een en twee in de Eredivisie tegenover elkaar in Eindhoven. Volgens de berekeningen van Opta is dat duel cruciaal voor het verloop van de ontknoping van de Eredivisie. Desondanks is het wel zo dat Ajax hoe dan ook titelfavoriet blijft. Mocht de ploeg van Farioli zondag de zege pakken in het Philips Stadion, groeit het gat naar PSV tot negen punten. De kans dat Ajax dan ook de landstitel pakt, is volgens Opta 97 procent. Ook bij een gelijkspel ziet het er goed uit voor de Amsterdammers, aangezien de kans op het kampioenschap dan 87 procent is.

PSV kan laatste strohalm grijpen

PSV is er alles aan gelegen om zondag dus een zege te boeken op eigen veld. De Eindhovenaren zouden het gat naar Ajax daarmee verkleinen tot drie punten, waardoor de kans op titelprolongatie aanwezig blijft. Toch blijft de ploeg van Farioli in dat geval favoriet, met een kans van 67 procent op de landstitel, tegenover een kans van 33 procent voor PSV.

