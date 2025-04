Deze Oranje-internationals vernamen via Teletekst dat ze werden opgeroepen

Ter ere van het 45-jarig bestaan van Teletekst deelt de NOS verhalen over het medium. Zo zijn er in het verleden verschillende voetballers geweest die er via Teletekst achter kwamen dat ze opgeroepen werden voor het Nederlands elftal, of juist niet.

Anthony Lurling werd in 2000 voor het eerst opgeroepen voor Oranje, toen hij bij sc Heerenveen speelde. De Bosschenaar kwam erachter toen hij allemaal berichtjes op zijn telefoon kreeg, waaronder: “Je moet eens op Teletekst kijken." Lurling: "Dus ik zette Teletekst aan en zag: 'Talan en Lurling vervangers'. Dan is het even schrikken." Het bleek de enige oproep voor Lurling, die niet in actie kwam.

Bij Khalid Boulahrouz gebeurde ongeveer hetzelfde. In 2004 werd de toenmalige speler van RKC Waalwijk opgeroepen voor de voorselectie, maar geloofde het pas toen hij het op Teletekst las. Boulahrouz vertelt over zijn enthousiaste assistent-trainer Ton Verkerk: “Hij zei: ‘Gefeliciteerd, je zit erbij.’ Ik dacht: dit is voetbalhumor, jullie willen me in de zeik nemen. Maar hij was zo zenuwachtig, zo rood en zo trots. 'Ik geloof het niet', antwoordde ik. Maar op Teletekst stond ik erbij." Boulahrouz maakte wel zijn debuut voor Oranje.

Toch deelt de NOS niet alleen vrolijke verhalen. Na het wereldkampioenschap van 2006 riep bondscoach Marco van Basten Ruud van Nistelrooij ineens niet op voor de eerstvolgende oefenwedstrijd. Van Nistelrooij: "De manier waarop het gegaan is - dat ik op Teletekst moet zien dat ik er niet meer bij zit - ja, dat zijn pijnlijke zaken."

