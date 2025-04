Ajax-speler zat diep in de put: ‘Ik kon tijdens wedstrijden amper ademen’

Cedric Hatenboer speelde vanaf 2015 drie jaar in de jeugdopleiding van Ajax, maar brak uiteindelijk niet door in Amsterdam. In gesprek met Het Laatste Nieuws blikt de twintigjarige middenvelder terug op zijn periode bij Ajax.

Hatenboer belandde in de zomer van 2015 in de jeugdopleiding van Ajax, maar een doorbraak bleef uit. Via Sparta Rotterdam, Alphense Boys en Feyenoord kwam hij terecht bij Excelsior. Begin dit kalenderjaar tekende hij een contract bij Anderlecht, dat hem meteen weer tot het einde van dit seizoen verhuurt aan Excelsior. De middenvelder stond naar verluidt ook in de belangstelling van Ajax, Feyenoord en PSV, maar opteerde uiteindelijk voor een transfer naar Anderlecht. De Belgen betaalden naar verluidt circa tweeënhalf miljoen euro aan Excelsior voor Hatenboer.

Hatenboer kon dus terugkeren bij Ajax, maar koos voor Anderlecht. "Anderlecht is voor mij de grootste club van België, daar ben ik van overtuigd. Als zij komen, dan ga je overstag. Bij hen had ik ook het gevoel dat ze me het meest wilden", licht hij toe.

Twee parasieten in zijn ingewanden bemoeilijkten zijn periode bij Ajax. “Het bracht ademhalingsproblemen met zich mee. Tijdens wedstrijden kon ik amper ademen", onthult Hatenboer. “In het ziekenhuis werd de ziekte vastgesteld. Meerdere maanden moest ik stoppen met voetballen, wat heel moeilijk was. Je bent jong en wil alleen maar spelen. Als mens heb ik er veel uit geleerd. Op zulke momenten is voetbal even niet belangrijk, maar gaat gezondheid voorop."

