PSV en Feyenoord grijpen mis: gewenste aankoop tekent bij concurrent

Anderlecht heeft zich verzekerd van de komst van Cedric Hatenboer, zo maakt de club woensdag bekend. De Belgische ploeg kan echter pas volgend seizoen beschikken over de negentienjarige middenvelder, die dit seizoen afmaakt bij Excelsior. Ook PSV en Feyenoord hadden interesse in het talent.

Hatenboer geldt als één van de sensaties van de Keuken Kampioen Divisie en speelde zich na slechts een half seizoen in de kijker bij menig topclub. Onder meer Feyenoord en PSV waren naar verluidt geïnteresseerd in de middenvelder. Uiteindelijk viel de keuze niet op Nederland, maar op België, waar Hatenboer tot 2029 heeft getekend bij Anderlecht. De talentvolle speler gaat spelen met rugnummer acht.

De negentienjarige speler maakt het seizoen wel af in Kralingen. “Ik kijk ernaar uit om dit seizoen hier af te maken en samen te strijden voor promotie”, laat Hatenboer weten op de site van Excelsior, dat momenteel tweede staat in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik ben enorm trots op deze mooie transfer en dankbaar richting Excelsior voor deze kans”, sprak hij.

Hatenboer kwam in de jeugd uit voor onder meer Excelsior, Ajax en Feyenoord. In 2022 keerde de middenvelder terug in Rotterdam, waar hij dit seizoen zijn debuut maakte in de hoofdmacht en tot dusverre zeventien wedstrijden speelde. “Hij is een voorbeeld voor veel talenten binnen onze club en voor jongens die bewust voor Excelsior kiezen, omdat we aantoonbaar in staat zijn hen af te leveren aan topclubs “, reageert technisch manager Niels van Duinen. Het is vooralsnog onbekend welk bedrag Excelsior ontvangt van Anderlecht voor de transfer van Hatenboer. Eerder werd gesproken over een transfersom van 1,8 miljoen euro.

