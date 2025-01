Van Hanegem maakt zich zorgen en schreeuwt om actie: 'Feyenoord moet bellen!'

Willem van Hanegem denkt dat Feyenoord moet doorpakken op de komst van Cedric Hatenboer, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Het icoon van de Rotterdammers hoopt dat Feyenoord niet weer een talent ‘dat zich op steenworp afstand van De Kuip bevindt’ laat lopen.

De strijd om Excelsior-talent Hatenboer is losgebarsten. De negentienjarige middenvelder maakt dit seizoen indruk in de Keuken Kampioen Divisie en kan daarom op veel interesse rekenen. Onder meer PSV en Feyenoord hengelen naar Hatenboer. “Feyenoord zal toch niet weer een talent op steenworp van De Kuip laten lopen, zoals bij Jerdy Schouten en Denzel Dumfries het geval was?”, maakt Van Hanegem zich druk.

“Anderlecht en PSV willen Hatenboer hebben, lees ik. Dennis te Kloese had het een paar dagen heel druk met het wel of niet ontslaan van Brian Priske, maar dat is achter de rug toch? Even naar Excelsior bellen deze week, stel ik dan voor. Anders zijn ze weer te laat”, gaat De Kromme verder.

Hatenboer zou naar verluidt tussen de twee en drie miljoen euro moeten kosten. Ook het Belgische Anderlecht heeft een bod uitgebracht op de 1.84 meter lange middenvelder, terwijl ook FC Twente interesse zou hebben. In Enschede zou Hatenboer zelfs gelden als de opvolger van de naar Ajax vertrokken Youri Regeer.

