SBS6 bevestigt: spraakmakende comeback Andy van der Meijde in de maak

Andy van der Meijde en Cornelis Willem Heuckeroth, beter bekend als Gordon, zijn bezig aan een gezamenlijk programma op SBS6. Dat verklapte Van der Meijde in gesprek met de presentatoren van Radio 538 en is door de zender bevestigd tegenover De Telegraaf. Van der Meijde en Gordon, die nog niet zo heel lang geleden nog een gezellig onderonsje hadden in het programma Andy in de auto, gaan met z’n tweeën een Life & Cooking-programma presenteren waarin gasten aanschuiven die ‘iets speciaals hebben of speciaals hebben meegemaakt’.

Van der Meijde, die als voetballer actief was voor Ajax, FC Twente, Internazionale, Everton en PS en zeventien interlands speelde voor het Nederlands elftal, wordt in de uitzending van Radio 538 in eerste instantie geconfronteerd met de geluiden over een nieuw programma met zijn partner Melisa Schaufeli. Het duo had tussen 2014 en 2017 al een eigen realitysoap - Andy & Melisa - waarin het dagelijks leven van de voormalig profvoetballer en Schaufeli werd gevolgd. Sinds 2016 is Van der Meijde ook een vertrouwd gezicht op YouTube met zijn serie Bij Andy in de auto, waarin naast bekende voetballers ook artiesten en influencers aanschuiven om hun verhaal te doen.

SBS6 maakte de terugkeer van de realiffe soap Andy & Melisa al mogelijk, die na de comeback op televisie uiteindelijk als vlog doorging op internet. De twee zijn binnenkort dus wederom samen te zien in een eigen programma. “Ik heb eigenlijk mijn mond een beetje voorbij gepraat. We zitten in de voorronde van de Champions League zeg maar. We moeten ons eerst bewijzen, dan wordt die goedgekeurd en dan mogen we, volgens mij, bij Videoland op tv”, zo vertelt Van der Meijde op de radio. Hoewel het dus nog niet honderd procent definitief is, verwacht Van der Meijde niet dat er uiteindelijk nog een streep doorheen gaat. “Komt wel goed. Mijn vrouw had weer een idee en is achter mijn rug om weer bezig geweest met mijn manager. Ze wilde weer heel graag iets maken van ons, dus nu gaan we weer op Videoland. Het is wel bijna zeker hoor.”

Programma met Gordon

Volgens Van der Meijde is de kans dat het niet doorgaat ‘echt een heel klein percentage’. Dat geldt ook voor zijn programma met Gordon. “Gaat ook wel de goede kant op”, zo geeft de oud-speler van onder meer Ajax aan als hij wordt gevraagd naar zijn plannen met de zanger. “We gaan binnenkort beginnen met filmen, zijn er nu ook uit. De zender (SBS6) is heel erg positief, we gaan binnenkort filmen en dan uitzenden. Het wordt heel leuk. We gaan mensen uitnodigen die iets speciaals hebben of iets speciaals hebben meegemaakt. Het hoeft niet alleen maar lachen te zijn, het kan ook een beetje aan de serieuze kant zijn. Het is een beetje afwisselend, dat is ook wel weer leuk.” Volgens Van der Meijde is het de bedoeling dat Gordon en hij ook de ‘serieuze kant’ gaan belichten. “Het wordt natuurlijk lachen, gieren en brullen, maar er zijn ook wel serieuze onderwerpen.”

De televisiepersoonlijkheid geeft aan dat het ‘een soort Life & Cooking’ betreft met ‘mensen die dan gaan koken, aanschuiven en praten’. SBS6 heeft na vragen van De Telegraaf bevestigd dat er inderdaad concrete plannen zijn voor een programma met Van der Meijde en Gordon als presentatie-duo. “Het klopt dat we momenteel in gesprek zijn met Gordon en Andy over een programma met beiden”, zo klinkt het.

