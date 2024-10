KNVB en Oranje staan voor enorme verandering

De KNVB zal in de nabije toekomst mogelijk vertrekken uit Zeist. De Nederlandse voetbalbond wil namelijk de campus uitbreiden, maar in de gemeente in de provincie Utrecht is daar niet de mogelijkheid voor. Daarom worden gemeenten geïnteresseerd in een samenwerking gevraagd zich bij de KNVB te melden.

De KNVB is al sinds september 1965 gevestigd in Zeist. De zogeheten KNVB Campus wordt onder meer gebruikt voor het trainen van de nationale ploegen, het opleiden van trainers en vinden er ontmoetingen tussen bestuurders plaats. Nu lijkt het erop dat er binnenkort na zo’n zestig jaar een einde gaat komen aan de samenwerking tussen de bond en de gemeente.

Op de website plaatst de KNVB namelijk een oproep aan verschillende gemeentes waarin de bond aangeeft op zoek te zijn naar een nieuwe samenwerkingspartner. De organisatie acht het nodig de campus uit te breiden om de nationale en internationale ambities te realiseren. Nadat er afgelopen jaar gesprekken zijn gevoerd met de gemeente Zeist, is men tot de conclusie gekomen dat de gewenste uitbreiding niet mogelijk is op de huidige locatie.

De KNVB geeft daarom aan per direct open te staan voor nieuwe opties. “We zoeken de juiste ruimte en daarmee samenwerkingspartner om onze ambities waar te maken”, leest het op de website. De bond schrijft dat geïnteresseerde gemeenten contact kunnen opnemen. Daarna wil de KNVB graag met alle geïnteresseerden in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

