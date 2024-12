Vader Giménez komt met onheilspellende boodschap voor Feyenoord

Christian Giménez, de vader van Feyenoord-spits , heeft zich uitgelaten over de toekomst van zijn zoon. De Mexicaan verkeert in geweldige vorm en volgens zijn vader is het de bedoeling dat hij deze winter vertrekt uit De Kuip.

Giménez keerde eind november terug van een bovenbeenblessure. De aanvaller was bij zijn rentree, op bezoek bij Manchester City (3-3), direct trefzeker en liet ook in de daaropvolgende wedstrijden zien dat hij in uitstekende vorm verkeert. In de laatst zes duels was de Mexicaanse spits zes keer trefzeker. Dat heeft de kans op een transfer goed gedaan.

In gesprek met Récord+ gaat Christian Giménez in op de toekomst van zijn zoon. “Door de manier waarop hij terugkwam van zijn blessure, heeft hij de markt rondom hem weer op gang gebracht”, geeft de voormalig profvoetballer aan. “Er zijn een aantal teams die interesse hebben in Santiago, maar ik weet niet of ze zich ook gaan melden.” Met name AC Milan wordt de laatste maanden regelmatig genoemd als mogelijke bestemming voor de spits.

Giménez open voor langer verblijf

“Santi is al tweeënhalf jaar bij de club en de club staat open te luisteren als er een bod komt”, vervolgt Giménez senior. Toch hoeft de Mexicaan niet per se weg bij Feyenoord. “De markt gaat niet op gang komen. Ik hoop dat het kan gebeuren, zo niet, is Santi heel blij bij Feyenoord. Maar het is het plan om te vertrekken.” Afgelopen zomer kon Giménez Feyenoord al verlaten, maar de spits had zelf geen zin in een avontuur bij Nottingham Forest.

