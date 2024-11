Santiago Giménez kan nog altijd naar zijn grote droomclub

AC Milan heeft nog altijd belangstelling voor , zo weet journalist Niccolò Ceccarini. De transfermarktexpert vertelt bij TMW dat de spits van Feyenoord in beeld is om de voorhoede komend seizoen te komen versterken.

De interesse van AC Milan is niet nieuw, daar de Milanezen in de zomer ook al concrete belangstelling hadden voor de aanvaller van Feyenoord. Een deal kwam echter niet tot stand, onthulde Giménez vorige maand zelf. "De laatste dag van de transfermarkt was erg intensief voor mij. Vooral de laatste uren", zei de geblesseerde aanvalsleider tegenover ESPN Mexico. "AC Milan werd erg concreet voor mij, maar de deal kon niet worden gesloten door de te korte tijd en de vraagprijs van Feyenoord."

Giménez noemde Milan een 'droomclub' en zei dat de deur wat hem betreft nog steeds open is. Dat gevoel lijkt wederzijds, want volgens transferjournalist Ceccarini staat hij nog altijd op de lijst. “Milan is al bezig met volgend seizoen en de voorhoede gaat ongetwijfeld veranderen. Francesco Camarda (zestien jaar, red.) zou de toekomst van de club kunnen zijn, maar heeft nog tijd nodig. Om die reden heeft Milan, naast de interesse in Giacomo Raspadori (van Napoli), nog steeds een oogje op Santiago Giménez. Dat blijft een optie.”

Coach Paulo Fonseca is naar verluidt niet helemaal tevreden over de prestaties van Tammy Abraham. De 27-jarige Engelsman begon dit seizoen goed met een doelpunt en twee assists in zijn eerste drie wedstrijden. Sindsdien heeft de spits echter zes wedstrijden op rij niet direct bijgedragen aan een doelpunt.

Giménez worstelde in de tweede helft van afgelopen seizoen ook met zijn vorm, maar leek zich aan het begin van deze voetbaljaargang herpakt te hebben. De linkspoot scoorde tweemaal en leverde een assist in de strijd om de Johan Cruijff-schaal tegen PSV, die Feyenoord na strafschoppen won na een 4-4 eindstand. Ook tegen PEC Zwolle (1-5) was hij twee keer trefzeker. De vier wedstrijden erna bleef Giménez echter droog staan, waarna hij tegen NAC Breda (2-0 winst) na 29 minuten geblesseerd het veld moest verlaten. Sindsdien staat hij aan de kant.

