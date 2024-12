Feyenoord-speler én Nederlander in top 10 van spelers met meeste speelminuten in 2024

behoort tot de top tien spelers met de meeste speelminuten in het kalenderjaar 2024, zo blijkt uit cijfers van CIES Football Observatory. De verdediger van Feyenoord staat op de zevende plek, terwijl ook Nederlander in de lijst voorkomt.

Dat Hancko onmisbaar is voor Feyenoord, was al langer bekend. Cijfers wijzen nu ook uit dat de Slowaak een ontzettend belangrijke rol heeft in het elftal van de Rotterdammers. Hancko speelde 5377 minuten in alle competities waar hij actief was. Ook de minuten die de verdediger maakte in het Slowaakse nationale elftal, bijvoorbeeld op het EK in Duitsland, zijn meegerekend.

LEES OOK: ‘Feyenoord heeft duidelijke afspraken over transfer met Hancko, die persoonlijk rond is met Juventus’

Daarnaast duikt ook Van Dijk op in de lijst. De verdediger staat op plek vier met 5523 minuten in 2024. De verdediger maakte in dit kalenderjaar minuten voor zijn club Liverpool en voor het Nederlands elftal, waarmee hij de halve finale haalde op het EK.

De speler die in 2024 de meeste minuten maakte is FC Barcelona-verdediger Jules Koundé. De Fransman veroverde de eerste plek met 5872 minuten. Koundé houdt de nummer twee, Jhon Arias (5599 minuten), daarmee op flinke afstand. Federico Valverde (5573 minuten) completeert de top-drie.

