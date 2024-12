‘Feyenoord heeft duidelijke afspraken over transfer met Hancko, die persoonlijk rond is met Juventus’

hoopt komende transferperiode een overstap te kunnen maken van Feyenoord naar Juventus. De verdediger zou volgens Tuttosport zelfs al tot een akkoord zijn gekomen met de club uit Turijn. Met Feyenoord heeft hij ook afspraken gemaakt over een tussentijdse transfer nadat de overstap naar Atlético Madrid niet doorging, zo weet Sinclair Bischop van ESPN.

Hancko leek afgelopen zomer al bezig te zijn aan zijn laatste weken bij Feyenoord. De centrumverdediger werd in verband gebracht met een overstap naar Atlético Madrid, maar dat ging uiteindelijk niet door. Hoewel Diego Simeone de Slowaak de hele zomer platbelde, voldeden de Madrilenen bij lange na niet aan de eisen van Feyenoord. Hancko liet begin december doorschemeren dat hij baalde dat de transfer niet doorging, maar begreep ook dat de Spaanse topclub niet voldoende voor hem bood.

Nadat zijn transfer afgelopen zomer niet doorging, is Hancko gaan zitten met de clubleiding van Feyenoord, zo stelt Bischop bij Tekengeld. “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, en die signalen hoor je ook wel, dat als er een club komt, dat Feyenoord wel mee wil gaan werken.” Volgens de verslaggever is de Slowaak de Rotterdammers inmiddels wel ontgroeid en willen ze hem niet blokkeren in zijn ontwikkeling. “Dus Feyenoord gaat meedenken, áls het juiste bedrag op tafel komt. Met andere woorden, mocht Juventus in de winterstop komen, is hij vertrokken.”

Hancko persoonlijk rond met Juventus

Inmiddels lijkt het er sterk op dat Juventus van plan is dat ‘juiste bedrag’ te gaan betalen. Hancko stond begin deze maand al op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport en zou volgens Nicolò Schira al zijn goedkeuring hebben gegeven voor een winterse overstap naar Noord-Italië. Inmiddels meldt Tuttosport dat Hancko en Juventus al een mondeling akkoord hebben bereikt. In Turijn moet de Slowaak een contract gaan tekenen tot medio 2029, waarmee hij 2,5 miljoen euro exclusief bonussen per jaar zal gaan verdienen. Juventus wil Hancko eerst een half jaar huren voor een bedrag van vier tot vijf miljoen euro, waarna komende zomer een verplichte koopoptie wordt gelicht.

