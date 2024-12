MVV verstuurt na duel met Feyenoord een tweet die een dag later al bijna 40.000 keer is bekeken

MVV kwam dinsdagavond weliswaar net tekort tegen Feyenoord om zich te kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de KNVB-beker, maar stapte na het laatste fluitsignaal met opgeheven hoofd van het veld af. De ploeg uit Maastricht had zich van een goede kant laten zien en moest ‘slechts’ twee tegentreffers incasseren. Reden voor het socialmediateam om een sneer uit te delen aan Manchester City, dat zich onlangs nog blameerde tegen Feyenoord.

De Rotterdammers reisden eind november af naar Manchester voor de ontmoeting met de regerend kampioen van Engeland in de competitiefase van de Champions League. Hoewel de formatie van coach Pep Guardiola op dat moment al flink met de vorm aan het worstelen was, geloofden weinig mensen in een goed resultaat voor Feyenoord. En dat gevoel werd tijdens het eerste uur versterkt. Manchester City opende weliswaar uit een makkelijk gegeven strafschop de score, maar walste in het eerste kwartier na de rust over de bezoekers heen: 3-0.

De drie punten leken in de tas voor Manchester City en dat bleek ook wel uit de wissels van Guardiola, die een aantal vaste krachten uit zijn elftal haalde en enkele jonge spelers binnen de lijnen bracht. Dat besluit pakte echter volledig verkeerd uit. Anis Hadj Moussa maakte dankbaar gebruik van een slippertje in de defensie van Manchester City en bracht in ieder geval de eretreffer van Feyenoord op het scorebord. Maar er bleek nog veel meer in te zitten voor het elftal van trainer Brian Priske. Santiago Giménez maakte de aansluitingstreffer en vlak voor tijd bracht Dávid Hancko de ploegen zelfs in evenwicht: 3-3. Daar bleef het uiteindelijk ook bij.

MVV dolt met Manchester City

Een paar weken later ging Feyenoord op bezoek bij MVV. Een totaal andere tegenstander, op een heel ander podium en in een volledig andere setting. Ditmaal hoopte MVV een comeback te realiseren. De ploeg uit Maastricht kwam in het laatste deel van de wedstrijd terug tot 1-2 en kreeg mogelijkheden op de gelijkmaker, maar die viel uiteindelijk niet. Feyenoord boekte een zwaarbevochten zege en bekerde door. Dat MVV de Rotterdammers op ‘slechts’ twee doelpunten wist te houden, was voor het socialmediateam reden voor een plagerijtje. “If you want to learn how to concede only twice against Feyenoord just give us a call Manchester City”, zo leest het op X. Kortom: als Manchester City wil weten hoe het minder dan drie tegendoelpunten incasseert tegen Feyenoord, moet het even naar MVV bellen.

De tweet werd dinsdagavond voor 23.00 uur verstuurd door MVV en is woensdagmiddag al bijna 40.000 keer bekeken.

If you want to learn how to concede only twice against Feyenoord just give us a call @ManCity — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 17, 2024

