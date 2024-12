Brian Priske trekt binnen zes maanden een uiterst zorgelijke conclusie over Feyenoord

Brian Priske was dinsdagavond na afloop van het bekerduel tussen MVV en Feyenoord behoorlijk kritisch over het optreden van zijn ploeg. De Rotterdammers verzekerden zich in Maastricht weliswaar van een ticket voor de volgende ronde van de KNVB-beker, maar maakten een allesbehalve overtuigende indruk. Ze gaven bovendien opnieuw heel makkelijk een doelpunt weg. Volgens Priske heeft hij nog niet eerder een ploeg getraind die ‘zo makkelijk’ treffers om de oren krijgt.

Feyenoord speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. De Rotterdammers beleven, als we puur naar de uitslagen kijken, een prima aanloop naar de ontmoeting in Eindhoven. Zo wonnen ze een week geleden nog van Sparta Praag in de Champions League en boekten ze afgelopen zaterdag een ruime overwinning op Heracles Almelo. Feyenoord scoorde in die wedstrijden negen keer, maar Priske zal desondanks ook kopzorgen hebben. Zijn ploeg geeft namelijk al het hele seizoen wel heel makkelijk de doelpunten weg. Dat was in de wedstrijden tegen Slavia Praag, Heracles Almelo en ook MVV niet anders.

Complimenten voor Bijlow

De huidige nummer vier van de Eredivisie heeft het bereiken van de volgende ronde van de KNVB-beker voor een groot deel te danken aan Justin Bijlow. De Rotterdammer kreeg weer een keer de voorkeur boven Timon Wellenreuther en kan terugkijken op een uitstekend optreden. Priske was na afloop dan ook zeer te spreken over Bijlow. “Justin heeft het goed gedaan. Hij pakte een paar uitstekende ballen voor de rust. Ik kan mij niet meer herinneren of dat na de rust ook zo was qua grote reddingen, maar hij bleef kalm en kwam uit het doel als het nodig was”, zo wordt de hoofdtrainer geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Priske wilde na afloop niet zeggen of Bijlow zijn basisplaats behoudt tegen PSV. “Ze weten dat het een pittige strijd is”, zo doelt de Deen op Wellenreuther en Bijlow. “Ik heb voor Timon gekozen aan het begin van het seizoen. Er was een moment dat ik wilde veranderen, maar toen raakte Justin helaas weer geblesseerd en dat zorgde voor een nieuwe situatie.” Wellenreuther verloor na zijn fouten in De Klassieker tegen Ajax op 30 oktober zijn plek aan Bijlow. Laatstgenoemde stond vervolgens één duel onder de lat, alvorens opnieuw in de lappenmand terecht te komen. Daardoor verscheen Wellenreuther toch weer in het doel, maar een overtuigende indruk achterlaten doet de Duitser eigenlijk het hele seizoen al niet.

González gaat in de fout

Zo stond Wellenreuther afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo met een verkeerde inspeelpass nog aan de basis van de eerste tegentreffer. Het was zeker niet voor het eerst dit seizoen dat Feyenoord de problemen over zichzelf afriep. Dat gebeurde dinsdagavond op bezoek bij MVV opnieuw. Ditmaal was het Facundo González, die eindelijk een keer mocht beginnen, die met een grote fout in de opbouw de tegentreffer inleidde. “Dat had hij anders moeten oplossen”, zo stelt Priske, die vervolgens een pijnlijke uitspraak doet over Feyenoord. “Ik ben al een tijdje trainer, maar ik heb nog niet meegemaakt dat een ploeg zo makkelijk tegentreffers incasseert. De tegenstander hoeft niet veel te doen om tegen ons aan doelpunten te komen. Nee, dat mag niet zondag tegen PSV.”

De Eindhovenaren zullen gepriegel in de Rotterdamse defensie zonder twijfel direct afstraffen. Feyenoord incasseerde dit seizoen in competitieverband al achttien tegentreffers, meer dan PSV, Ajax en AZ en evenveel als promovendus Willem II. In de Champions League moest Wellenreuther al vijftien keer vissen.

