Willem II-aanvoerder klaar met tegenstander: 'Heel zielig ventje'

is niet te spreken over NEC-trainer Rogier Meijer. De aanvoerder van Willem II noemt Meijer na afloop van de veelbewogen wedstrijd (1-1) in Nijmegen ‘een heel zielig ventje’ naar aanleiding van een onsportief moment in de tweede helft.

Na afloop van de wedstrijd verschijnt Schouten voor de camera’s van ESPN. De aanvoerder is niet tevreden. “Nu overheerst vooral het slechte gevoel, over hoe diep je kan zinken als NEC. Dat je zo onsportief doet. Ik denk dat de wedstrijd heel sportief was. Als je kijkt naar wat er gebeurde in de eerste helft, vreselijk.

In de 41ste minuut van de wedstrijd botsten NEC-spelers Koki Ogawa en Dirk Proper hard met hun hoofden tegen elkaar. Proper werd met een brancard afgevoerd en naar het ziekenhuis gebracht. Spelers van beide ploegen ondersteunden elkaar bij het emotionele moment.

Later, voorafgaand aan de 1-1 in de 83ste minuut, gebeurde er iets wat volgens Schouten niet in de geest van deze sportieve wedstrijd paste. Willem II speelde de bal uit, omdat een van de spelers geblesseerd was geraakt. NEC gaf de bal niet terug aan de tegenstander. “In mijn ogen kun je dit niet doen” zegt een gefrustreerde aanvoerder. “Ik denk dat deze trainer een heel zielig ventje is. En ik hoop dat hij vanavond lekker slaapt. Wij niet, in ieder geval.”

