Wintertransfer lijkt reëel: Feyenoord-ster op voorpagina La Gazzetta dello Sport

prijkte zaterdagochtend op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport. De roze sportkrant weet dat de verdediger van Feyenoord het belangrijkste transferdoelwit is voor Juventus. De Rotterdammers zouden zelfs al gesprekken voeren met de Oude Dame.

La Gazzetta dello Sport weet dat scouts van Juventus aandachtig toeschouwer waren tijdens de wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord van vorige week dinsdag (3-3). Hancko vervulde in dat duel een hoofdrol. De Slowaak speelde als centrale verdediger en als linksback en maakte in de slotfase zelfs de gelijkmaker.

Juventus is overtuigd geraakt en heeft Hancko gebombardeerd tot belangrijkste transferdoelwit. De roze sportkrant weet dat de Italiaanse grootmacht in de winter wil toeslaan voor een ‘realistische prijs’ van minimaal dertig miljoen euro. Cristiano Giontulli, sportief directeur van Juve, zou zelfs al in gesprek zijn met het bestuur van de Rotterdammers.

Facundo González is de mogelijke opvolger van Hancko. De verdediger wordt gehuurd van Juventus, en juist door deze huurdeal met koopoptie hoopt Juve te profiteren van de goede relaties met Feyenoord.

