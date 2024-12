Feyenoord-aanvaller kan in winter vertrekken: 'Ze willen hem graag'

Feyenoord gaat in de winterstop mogelijk (tijdelijk) afscheid nemen van . De linksbuiten, die nauwelijks in de plannen voorkomt van trainer Brian Priske, kan volgens ESPN-journalist Sinclair Bischop rekenen op interesse van Dinamo Zagreb, zijn voormalige werkgever.

Dennis te Kloese wist Ivanusec in de zomerse transferperiode van seizoen 2023/24 met pijn en moeite over te nemen van de Kroatische topclub. Van een gelukkig huwelijk is zo’n anderhalf jaar later nog allesbehalve sprake. De 26-jarige aanvaller heeft zich niet kunnen ontpoppen tot onbetwiste basisspeler en moet het voornamelijk doen met invalbeurten. In dit seizoen speelde de Kroaat in elf wedstrijden slechts 381 minuten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Boulahrouz sabelt Feyenoorder neer: ‘Heb me mateloos geërgerd aan hem’

Dinsdagavond, in de bekerwedstrijd tegen MVV Maastricht (1-2), had Ivanusec voor de afwisseling wél weer eens een basisplek. De technische vleugelspeler kon echter geen indruk maken op Priske, die hem na ruim één uur voetbal wisselde. Ivanusec reageerde zichtbaar gefrustreerd.

© Imago

'Dinamo Zagreb wil Feyenoorder graag halen'

De kans is aannemelijk dat Feyenoord en Ivanusec komende winterstop (tijdelijk) uit elkaar gaan, zo weet Bischop te vertellen bij Tekengeld. “Die komt eigenlijk niet meer in de plannen voor. Het zou zomaar kunnen dat er op die positie voor een oplossing wordt gekeken. Dinamo Zagreb, zijn oude club, wil Ivanusec graag terug”, begint de verslaggever.

“Dat zou via een huurconstructie kunnen zijn. Dan zou Feyenoord wel weer een speler erbij moeten halen. Dat zou dan een jongen zijn die even moet wennen om er volgend jaar te staan. Igor Paixão is in principe natuurlijk een onomstreden basisspeler”, vervolgt Bischop.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans zijn unaniem: Priske moet nieuwe speler inschrijven voor Champions League

De supporters van Feyenoord loven een uitblinker in de wedstrijd tegen Heracles Almelo.