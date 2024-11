Boulahrouz sabelt Feyenoorder neer: ‘Heb me mateloos geërgerd aan hem’

Khalid Boulahrouz heeft geen goed woord over voor . De aanvaller van Feyenoord liet zich in de thuiswedstrijd tegen Red Bull Salzburg niet zien en deed volgens de analist totaal niet wat er wordt gevraagd van een buitenspeler bij de Rotterdammers.

Feyenoord beleefde woensdag een avond om snel te vergeten in eigen huis. De Rotterdammers speelden een zwakke wedstrijd en zagen hoe Red Bull Salzburg de eerste punten van de Champions League-campagne meenam naar Oostenrijk. Een dag na de wedstrijd geeft Boulahrouz bij Ziggo Sport aan dat de vleugelspelers van zijn voormalig club, met in het bijzonder Ivanusec, voor veel irritatie bij hem zorgden.

“Ik heb me echt mateloos geërgerd aan Ivanusec en in mindere mate Paixão”, begint de 35-voudig international. “Zijn manier van spelen… Hij bekleedt de linksbuitenpositie, maar hij doet eigenlijk alles wat niet van hem wordt gevraagd”, stelt Boulahrouz over de Kroaat. De analist zag onder meer dat hij slappe voorzetten gaf, de drukte in draaide en in de tweede helft probeerde in zijn eentje de bal tussen spelers door te frommelen in de zestien. “Dan denk ik bij mezelf: je zit helemaal niet lekker in de wedstrijd, om dit soort dingen te doen.”

Ivanusec liet verdedigend steken vallen

Boulahrouz heeft ook een verdedigend moment gevonden waarop Ivanusec zich niet goed liet zien, nadat de buitenspeler de bal niet onder controle krijgt na een zwakke pass van Gernot Trauner. “Moet je eens opletten, in de omschakeling wordt hij compleet voorbijgelopen. Dan moet hij hulp krijgen van Hancko.” De Slowaak gaf vervolgens een strafschop weg, die tegen de lat werd geschoten door Karim Konaté.

Geen tandem met Bueno

“De hele wedstrijd straalde hij niet uit dat hij belangrijk wilde zijn”, gaat de analist verder. “En het is niet zo dat je tegen een Manchester City speelt, tegen een Walker die je volledig uit de wedstrijd speelt. Het was best triest om te zien dat Bueno vaak genoeg de actie in zijn eentje moest maken, terwijl je op zoek bent naar een tandem.” Dat was echter totaal niet het geval, zo ziet Boulahrouz. “Het verbaast me dus ook dat hij negentig minuten op het veld heeft gestaan.” Ivanusec werd in de blessuretijd gewisseld voor Gjivai Zechiël.

