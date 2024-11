'Feyenoord negeerde eigen scouting volledig met het binnenhalen van Brian Priske'

Rutger Vinke, voormalig nieuwsjager van de site 1908.nl, uit na de nederlaag van Feyenoord tegen RB Salzburg (1-3) forse kritiek op de werkwijze van technisch directeur Dennis te Kloese. Volgens Vinke heeft Te Kloese in de zoektocht naar een nieuwe trainer de scouting volledig gepasseerd, waardoor hij niet voor de best aangeschreven optie zou zijn gegaan.

Vinke, die uitstekend ingevoerd is over het wel en wee rondom Feyenoord, maakt donderdagmiddag aan de supporters van de Rotterdamse duidelijk waarom Priske daadwerkelijk de hoofdtrainer van Feyenoord is geworden: "Wat fans ook eindelijk in moeten gaan zien: Brian Priske is alleen door Feyenoord gehaald omdat Dennis te Kloese bevriend is met zaakwaarnemer Oskar Olsen", schrijft Vinke op X. De scouting zag betere opties: "Recruitmentteam had Fabian Hürzeler (St. Pauli, nu Brighton) en Nuri Şahin (toen assistent, nu trainer BvB) hoger zitten."

Volgens Vinke stond ook Graham Potter, die voor de komst van Priske ook serieus aan Feyenoord werd gelinkt, op de lijst. De clubloze Engelse coach stond ook hoger aangeschreven dan Priske, maar dat heeft volgens Vinke geen invloed meer gehad op de technisch directeur van de Rotterdammers: 'Te Kloese liet het recruitproces na het eerste gesprek met Priske en zijn agent los. Dit heeft niets te doen met 'gaan voor de beste optie'. Dit is politiek en allesbehalve in het belang van Feyenoord", vind de goed ingevoerde Feyenoorder.

Is Brian Priske volgens jou de geschikte trainer voor Feyenoord? Laden... 24% Ja, geef hem voldoende tijd 37.6% Nee, absoluut niet 38.4% Ik heb twijfels 1128 stemmen

