David Hancko gaat transferverzoek indienen, vraagprijs Feyenoord bekend

David Hancko is van plan om een transferverzoek in te dienen bij Feyenoord, zo schrijft het Italiaanse La Gazzetta dello Sport vrijdagochtend. Hancko staat in de nadrukkelijke belangstelling van Juventus, dat in januari zaken wil doen met Feyenoord.

Door de ernstige blessure die Juventus-verdediger Juan Cabal heeft opgelopen wil Juventus niet in de zomer, maar deze winter al zaken doen met Feyenoord. Volgens Italiaanse media wil ook Hancko in de winterstop maar al te graag de overstap maken naar Juventus. De verdediger is volgens La Gazzetta dello Sport zelfs bereid om een transferverzoek in te dienen bij de clubleiding van Feyenoord.

Technisch directeur Dennis te Kloese gaf in gesprek met RTV Rijnmond aan dat hij logischerwijs liever meedenkt met een zomerse transfer van de Slowaak. Door personele problemen in de laatste linie van Juventus wil de Italiaanse topclub echter nu al toeslaan in Rotterdam-Zuid. Hancko moet zo'n dertig miljoen euro kosten, zo stellen Italiaanse media althans.

Dat klinkt voor een winterse transfer van Hancko niet als een enorm hoog bedrag, maar het is voor Juventus wél een flink bedrag. De verwachting is dan ook dat de Italianen spelers moeten verkopen om Hancko deze winter naar het Allianz Stadium te kunnen halen. Eenvoudig lijkt de deal daardoor niet te worden. Feyenoord ziet Hancko als belangrijke schakel voor successen in het resterende deel van het seizoen en wil hem dan ook niet midden in het seizoen laten gaan. De vraag is hoe sterk de Rotterdammers in hun schoenen staan.

