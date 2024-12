Te Kloese reageert glashelder op geruchten over winters vertrek Hancko bij Feyenoord

Algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord reageert tegenover Rijnmond op de geruchten over een winters vertrek van . De Slowaakse verdediger is bezig aan zijn derde seizoen in Rotterdam en wordt de afgelopen dagen volop in verband gebracht met een overstap naar de Italiaanse topclub Juventus, maar wat Te Kloese betreft komt een eventuele overstap van Hancko naar Turijn op z'n vroegst komende zomer van de grond.

Het Italiaanse Tuttosport maakte eerder deze week zelfs al melding van een persoonlijk akkoord tussen Hancko en Juventus, dat er in dat geval dus alleen nog met Feyenoord uit zou moeten komen. Het is niet voor het eerst dat Hancko, die vorige week zijn 27ste verjaardag vierde, in verband wordt gebracht met een vertrek uit Rotterdam-Zuid: afgelopen zomer werd de Slowaak gelinkt aan Atlético Madrid, maar tot een akkoord kwam het uiteindelijk niet.

Geconfronteerd met de geruchten begint Te Kloese met een uitvoerig compliment aan het adres van Hancko: "Ik moet zeggen: David is een fantastische speler", zegt de algemeen directeur, die erop wijst dat de verdediger alle honderd wedstrijden die hij de afgelopen seizoenen kon spelen ook daadwerkelijk in actie kwam. "Ik denk dat hij in de afgelopen drie jaar, samen met In-beom Hwang misschien, de speler is geweest die meteen een impact heeft gehad op het elftal, niet een aanpassingsperiode nodig heeft gehad, zoals andere grote talenten. David is eigenlijk meteen gaan voetballen."

'Vertrek Hancko bij Feyenoord meer iets voor de toekomst'

"Dat er afgelopen zomer belangstelling voor hem was en dat dit nu genoemd wordt, ik vind dat heel begrijpelijk", vervolgt Te Kloese, die vervolgens uitspreekt dat Hancko wat hem betreft deze winter nergens naartoe gaat. "Die jongen is een fantastische speler, maar dat betekent niet dat hij nu een transfer zou willen maken of dat wij nu willen dat hij een transfer gaat maken, zeker niet. Ik denk dat dat meer iets voor de toekomst is", aldus de bestuurder. Hancko zette in december 2023 zijn handtekening onder een nieuw contract bij Feyenoord en ligt sindsdien vast tot medio 2028.

