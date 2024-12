'Feyenoord werkt toe naar nieuw stadion dat deels op de plek van De Kuip moet verrijzen'

Feyenoord werkt 'nadrukkelijk toe' naar de bouw van een nieuw stadion, dat gedeeltelijk op de plaats van het huidige onderkomen De Kuip zal moeten verrijzen, zo melden 'betrouwbare bronnen' aan 1908.nl. De plannen, waarvoor het jaar 2037 als 'kijkrichting' wordt genoemd, zijn volgens de site geïnspireerd op de bouw van het stadion dat Tottenham Hotspur in 2019 betrok.

1908 schrijft dat de nieuwbouwplannen binnen de zogeheten stadiondriehok - het gebied tussen de Stadionweg, de Olympiaweg en de Coen Moulijnweg - moeten worden gerealiseerd omdat de beschikbare ruimte in de stad 'snel opdroogt'. Het grootste deel van de grond, waarop behalve De Kuip ook meerdere bedrijven zijn gevestigd, is in handen van miljardair Aat van Herk. De Rotterdammer zou de grond hebben aangekocht met het idee deze in de toekomst door te verkopen als er sprake zou zijn van nieuw- of verbouwplannen en inmiddels een aanbod bij Feyenoord hebben neergelegd.

Het nieuwe stadion zal gedeeltelijk moeten verrijzen op de plek waar nu De Kuip staat. De plannen zijn volgens 1908 gemodelleerd naar die van Tottenham Hotspur, dat het oude stadion White Hart Lane vijf jaar geleden verruilde voor het grotere en moderne Tottenham Hotspur Stadium dat pal naast het oude onderkomen werd gebouwd. Op deze manier kon er gefaseerd gebouwd worden en maakte de club een soepele overstap naar het nieuwe stadion.

De gemeente Rotterdam zou te spreken zijn over deze plannen: "Op het stadhuis spreekt men in de wandelgangen al voorzichtig haar voorkeur uit voor dit gefaseerde bouwscenario, mede vanwege de reeds bestaande stadionfunctie in het gebied en aanwezigheid van infrastructuur, maar ook vanwege de mogelijkheid om woningbouw te betrekken bij de realisatie van het project. De eenwording tussen club en stadion wordt echter door de gemeente als voorwaarde gesteld om in te stappen", schrijft bovengenoemde site. Vorige week maakte Feyenoord inderdaad bekend op korte termijn één te kunnen worden met Stadion Feijenoord, de naamloze vennootschap die De Kuip exploiteert. Met die plannen zou zo'n 30 tot 50 miljoen euro gemoeid zijn.

