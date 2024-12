Feyenoord zet eerste stap naar 'lang gekoesterde wens': kostenplaatje 30 tot 50 miljoen euro

Feyenoord hoopt op korte termijn 'één te worden' met Stadion Feijenoord, de naamloze vennootschap die stadion De Kuip exploiteert. Club en Stadion hebben een Letter of Intent getekend en hebben de aandeelhouders van Stadion Feijenoord maandagavond over het voornemen geïnformeerd.

In een officieel statement spreekt Feyenoord van een 'lang gekoesterde wens' die 'inmiddels ook noodzaak' is geworden. "Stadion Feijenoord ziet namelijk geen kans de komende jaren uit eigen middelen De Kuip op het vereiste niveau te houden", leest het. De club zou dan ook zelf verantwoordelijk worden om 'grootschalige onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen' te realiseren die mogelijk moeten maken dat er de komende vijftien jaar nog steeds in De Kuip kan worden gespeeld.

Feyenoord legt uit dat er achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt aan De Kuip en dat er 'aanzienlijke aanpassingen' nodig zijn om te blijven voldoen aan de veiligheidseisen die onder meer gesteld worden door de UEFA. Indien daaraan niet wordt voldaan, loopt Feyenoord het risico Europese thuiswedstrijden niet (meer) in eigen stadion af te mogen werken. "Verder moet er flink worden geïnvesteerd in verbeteringen in de horeacavoorzieningen, om tegemoet te komen aan de wensen van Feyenoord en de hedendaagse bezoekers", leest het.

Aandeelhouders Stadion Feijenoord aan zet

"Het totale kostenplaatje dat hiermee is gemoeid wordt geschat op €30 tot €50 miljoen", schrijft Feyenoord over de voorgenomen samensmelting. De eerstvolgende horde die moet worden genomen is het overtuigen van de aandeelhouders van Stadion Feijenoord. Het is de bedoeling dat zij voor het einde van het lopende voetbalseizoen een voorstel ontvangen.

