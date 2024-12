Feyenoord stapt op 2 januari in het vliegtuig en speelt vier dagen later een oefenwedstrijd

Feyenoord is vrijdagmorgen met meer informatie gekomen over de voorbereiding op de tweede helft van het seizoen. De Rotterdammers verblijven begin januari een paar dagen in Zuid-Spanje, waar ze een trainingskamp zullen beleggen in Marbella. Daar zal de formatie van coach Brian Priske een oefenwedstrijd spelen tegen Fortuna Düsseldorf.

Het is zeker niet de eerste keer dat Feyenoord ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft een paar dagen in Marbella verblijft. De Rotterdammers stapten begin dit jaar ook al in het vliegtuig richting de zon in Zuid-Spanje. Dat doen ze na de jaarwisseling dus opnieuw. Feyenoord vertrekt op donderdag 2 januari en verblijft daar tot en met dinsdag 7 januari. Naast de trainingen die de huidige nummer vier van de Eredivisie in Marbella zal afwerken, wordt er ook een oefenwedstrijd gespeeld: Fortuna Düsseldorf is daarin de tegenstander.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Onthulling: 'Zodra de camera's aangaan, schakelt Priske naar Engels'

Fortuna Düsseldorf is actief in de 2. Bundesliga, het tweede niveau van Duitsland. Het haalde 26 punten uit de eerste zeventien competitiewedstrijden en bezet daarmee de zevende plek, op slechts vier punten van koploper 1. FC Köln. De ontmoeting tussen Feyenoord en Fortuna Düsseldorf staat op de planning voor maandag 6 januari en begint om 14.00 uur. De wedstrijd duurt in totaal 120 minuten. De ploegen spelen tweemaal 45 minuten en eenmaal een half uur en doen dat achter gesloten deuren. Het vriendschappelijke duel wordt wél live uitgezonden op Feyenoord ONE.

Belangrijke januarimaand voor Feyenoord

Feyenoord heeft na de winterstop direct wat recht te zetten. De Rotterdammers gingen afgelopen zondag met ruime cijfers onderuit bij PSV (3-0) en sloten de eerste seizoenshelft dus met een slecht gevoel af. Ze staan na zeventien duels op 35 punten, tien minder dan de koploper uit Eindhoven en vier minder dan nummer twee Ajax. Feyenoord hervat de Eredivisie op zondag 12 januari met een belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, dat momenteel één punt meer heeft. Voor Feyenoord staan in de maand januari ook nog ontmoetingen met Rijnsburgse Boys (KNVB-beker), Willem II, Bayern München én LOSC Lille (Champions League) op het programma.

Feyenoord begint het nieuwe jaar in Marbella:



▪️ Trainingskamp

▪️ 2-7 januari 2025

▪️ Besloten oefenduel vs. @f95 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Speler van Feyenoord leerde veel van Diego Costa: 'Je speelt liever mét dan tégen hem'

Een speler van Feyenoord heeft in het verleden veel opgestoken van topspelers als Diego Costa, João Moutinho en Rúben Neves.