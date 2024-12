Onthulling: 'Zodra de camera's aangaan, schakelt Priske naar Engels'

Na zijn aanstelling als trainer van Feyenoord, begin juli, sprak Brian Priske zijn wens uit om binnen twee maanden zijn mediaoptredens in het Nederlands te doen. Het is inmiddels echter al bijna 2025 en hij opteert nog steeds voor het Engels. Clubwatcher Mikos Gouka onthult echter dat Priske achter de schermen wel Nederlands spreekt.

In de AD Voetbalpodcast worden de eerste maanden van Priske bij Feyenoord besproken. Journalisten Gouka en Johan Inan beseffen dat het voor vrijwel iedere trainer lastig geweest zou zijn om Arne Slot op te volgen en vinden de start van Priske moeilijk te taxeren. Wel denken de journalisten dat hij qua mediaoptredens in ieder geval nog een stap kan zetten. Ze grappen bijvoorbeeld over zijn vaste kreten als ‘for sure’ en ‘that’s football’ en denken dat hij er goed aan zou doen om over te stappen naar het Nederlands.

Artikel gaat verder onder video

“Ik sprak met Priske op het veld van MVV, na de overwinning in de beker. Dan praat je in het Nederlands, maar als de camera aangaat, gaat hij verder in het Engels”, vertelt Gouka. “Ik denk dat het voor hem beter zou zijn als hij het in termijn in het Nederlands zou doen. Dat zou hem wel een beetje helpen.” Priske is Deens, maar is de Nederlandse taal machtig door zijn verleden als speler bij KRC Genk en Club Brugge, en zijn trainerschap bij Antwerp FC, waar hij wel Nederlandstalige interviews gaf.

"In het Nederlands kun je prima met hem spreken”, weet Gouka dan ook. “Je hoort wel dat hij hier niet geboren is, maar hij kan zich prima redden. Toch voelt hij zich nog niet veilig genoeg om het op de persconferenties te doen. Op persconferenties geeft hij weleens antwoorden waarvan de hele zaal denkt: hij heeft de vraag niet begrepen, anders geef je dat antwoord niet. Dan laat iedereen het ook maar.”

Gouka voelt zich ongemakkelijk rond Priske

Soms voelt Gouka zich zelfs enigszins ongemakkelijk in het bijzijn van Priske. “Er hangt soms ook iets ongemakkelijks om hem heen. Hij komt dan iets te vroeg op de persconferentie en dan ontstaat er een gesprek waarvan je denkt: het was ook prima geweest als het er niet was geweest. Arne Slot was ook niet de grootste socializer, maar daar voelde je je nooit ongemakkelijk bij.”

