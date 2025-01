Leonne Stentler: 'Als hij zo doorgaat, is hij niet te stoppen en niet te behouden'

Leonne Stentler vindt dat van alles spelers in de Eredivisie in de eerste seizoenshelft de meest opvallende ontwikkeling heeft doorgemaakt. De Algerijnse buitenspeler heeft zich in zijn eerste halfjaar bij Feyenoord ontpopt tot onbetwiste basisspeler en was zowel in de Eredivisie als in de Champions League meermaals van doorslaggevend belang voor de Rotterdammers.

De NOS zet de beste Eredivisiespelers van vijf verschillende analisten onder elkaar. Stentler komt met de 22-jarige Feyenoorder op de proppen: "Het meest opvallend vind ik toch wel de ontwikkeling van Anis Hadj Moussa", zegt de oud-international. "Hoe hij zich van - voor sommigen - discutabele aankoop heeft opgeworpen tot belangrijke speler bij Feyenoord, daar ben ik echt van onder de indruk", aldus Stentler.

Feyenoord nam Hadj Moussa afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro over van het Belgische Patro Eisden Maasmechelen, nadat de Algerijn de tweede helft van het voorbije seizoen al Eredivisie-ervaring opdeed bij Vitesse. "Hij viel vorig seizoen bij Vitesse al op met zijn dribbels en techniek. Een beetje een straatvoetballertje, een circusact. Leuk, maar er zat nul rendement bij. Hij verdedigde ook niet mee", stipt Stentler aan. "Ik ben benieuwd wie er met hem aan het werk is gegaan. Hij maakt zoveel meters voor de backs Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop en hij is zo effectief geworden; al zijn dribbels en kapbewegingen leiden ergens toe. En niet alleen tegen clubs als Almere City, maar ook in de Champions League."

Hadj Moussa was in het miljardenbal trefzeker tegen Red Bull Salzburg (1-3 verlies), Manchester City (3-3) en Sparta Praag (4-2 winst). Mede door zijn prestaties op het hoogste podium gaan er nú al geruchten - die door zijn zaakwaarnemer bevestigd worden - dat Hadj Moussa op korte termijn de overstap naar een nóg grotere club in een topcompetitie zou kunnen maken. Stentler vindt dat geen gekke gedachte: "Hij is echt gepolijst dit seizoen. Laatst zei iemand dat Feyenoord veertig miljoen moet kunnen vangen voor hem. Dat vind ik nog wat moeilijk te voorspellen, maar zulke buitenspelers zijn wel heel gewild. Als hij zo doorgaat, is hij niet te stoppen en niet te behouden...", aldus de analist.

