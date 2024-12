Feyenoord dreigt parel snel te verliezen: 'Grote Europese clubs, het is onvermijdelijk'

Er is veel belangstelling voor Feyenoord-aanvaller , zo geeft zijn zaakwaarnemer Mohamed Dahmane in gesprek met Algerijnse media. Hadj Moussa kwam afgelopen zomer naar Feyenoord toe, maar dreigt door zijn goede prestaties al spoedig weer te vertrekken uit Rotterdam-Zuid.

Bij Feyenoord maakt Hadj Moussa momenteel een stormachtige ontwikkeling door. De Algerijn heeft zich in de basis gespeeld, maakt doelpunten en blijft schitteren met prachtige individuele acties. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Dahmane, de belangenbehartiger van de rechtsbuiten, weet dat er veel interesse is voor de buitenspeler van Feyenoord.

“Er zijn grote Europese teams die erg geïnteresseerd zijn in het contracteren van Anis. Ik kan hun namen niet onthullen, maar de belangstelling voor hem is momenteel groot", geeft Dahmane aan. De oud-voetballer weet op welk vlak Hadj Moussa zich heeft ontwikkeld: “Anis heeft in het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het verbeteren van zijn fysieke en tactische kwaliteiten, met name op defensief vlak. Zijn discipline en mentale kracht hebben hem geholpen een grote stap vooruit te zetten in zijn ontwikkeling.”

De zaakwaarnemer van de 22-jarige aanvaller ziet er roostkleurig uit. Dahmane denkt dat het wel eens heel snel kan gaan: “Als hij op deze manier blijft doorgaan, is het onvermijdelijk dat Anis binnenkort een grote transfer zal maken", verwacht hij. Feyenoord beschikt in ieder geval over een sterke onderhandelingspositie, want Hadj Moussa heeft nog een contract tot 2029 in Rotterdam.

