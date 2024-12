Drenthe vernietigend: 'Geen flair, hij wordt gebruikt als afdankertje, deze guy heeft een Twente-mentaliteit'

Royston Drenthe ziet ‘met de ziel onder de armen’ spelen bij Feyenoord. De voormalig linksback analyseerde zondag samen met Andy van der Meijde en Glenn Helder de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord (3-0) en liet zich kritisch uit over Zerrouki.

“Hij raakt geen bal”, zei Drenthe in de pauze al in de YouTube-stream van Van der Meijde. “Ik heb het gevoel dat hij speelt met zijn ziel onder zijn armen. Er zit helemaal geen flair of duelkracht in, geen enkele Feyenoord-mentaliteit. Ik denk dat hij het gevoel heeft dat hij niet meer de belangrijke speler is die hij hiervoor was.”

Artikel gaat verder onder video

Het gebrek aan vertrouwen speelt Zerrouki parten, denkt Drenthe. “Ik denk dat hij zeker wel de kwaliteiten heeft, maar omdat hij niet het volledige vertrouwen krijgt van de trainer gaat hij niet presteren. Hij is vorig jaar gehaald als de zogenaamde 'redder'. Hij wordt nu een beetje gebruikt als 'afdankertje', als anderen niet kunnen spelen.”

Hans Kraay looft Feyenoorder: 'Met al zijn ups en downs gaat hij een heel grote meneer worden'

Wel denkt Drenthe dat Zerrouki met zijn mentaliteit niet geschikt is voor Feyenoord. “Dat zit constant in zijn koppie, die gaat echt niet meer de sterren van de hemel spelen. Je ziet dat hij niet capabel genoeg is voor de strijdersmentaliteit van Feyenoord. Deze guy heeft een FC Twente-mentaliteit. Dat zie je toch. Hij wil veel te nonchalant voetballen. Zo kan je niet in het PSV-stadion spelen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Speler van Feyenoord leerde veel van Diego Costa: 'Je speelt liever mét dan tégen hem'

Een speler van Feyenoord heeft in het verleden veel opgestoken van topspelers als Diego Costa, João Moutinho en Rúben Neves.