Arne Slot verrast interviewer met statistiek over Liverpool en Feyenoord: 'Klopt dat echt?'

Arne Slot heeft ook zijn laatste wedstrijd van 2024 gewonnen. Liverpool versloeg West Ham United zondagavond met 0-5 en heeft een flinke voorsprong te pakken op de concurrenten in de Premier League. Terugblikkend op zijn 2024, sprak Slot ook over Feyenoord.

Na de overwinning wordt de succestrainer gevraagd naar zijn beoordeling van het jaar dat bijna ten einde is. "Het was een geweldig jaar", begint Slot bij Sky Sports, waarna de coach naar zijn vorige club refereert. "Toen ik bij Feyenoord werkte, vroeg ik mezelf af of ik een betere club kon vinden om te werken. Nu kan ik zeggen dat het (de periode van Slot bij Liverpool, red.) zeker niet minder is dan de tijd bij Feyenoord. Waarschijnlijk is dit beter. Het is namelijk speciaal om dit in een ander land te doen." Met de koppositie in de Premier League én de Champions League in handen, doet Slot het uitstekend.

"Ik werk samen met geweldige spelers, dat geldt voor beide teams", vervolgt hij. Slot verrast de interviewer dan plots met een bijzondere statistiek. "Een heel jaar met slechts één verliespartij, het verlies tegen Nottingham Forest." De Brit staat even met zijn mond vol tanden: "Is dat echt zo?", waarna Slot reageert: "Ja, en nu staan zij tweede." En daarna, om alles samen te vatten: "Het is een goed half seizoen bij Feyenoord geweest, net als deze seizoenshelft bij Liverpool."

Slot werd in 2023 kampioen in Rotterdam, en weet dus wat essentieel is om een titel te pakken. "Consistent blijven. We zullen nog met genoeg uitdagingen te maken krijgen. Je wil natuurlijk zo lang mogelijk je voorsprong behouden op de concurrentie." Daarbij wijst de oefenmeester naar het drukke en zware programma. "We krijgen nu Manchester United thuis, een grote wedstrijd. Volgens mij moeten we acht wedstrijden spelen in januari."

