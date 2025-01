Ex-Feyenoorder (30) wil 'dolgraag' terug naar Nederland: ‘Als er iets moois komt, pak ik direct het vliegtuig’

staat open voor een terugkeer naar Nederland. De carrière van oud-middenvelder van onder meer Feyenoord, Excelsior en FC Utrecht, is op een dood spoor beland en Ayoub wil dit zo snel mogelijk zien om te draaien, zo geeft hij aan tegenover het Algemeen Dagblad.

De dertigjarige Marokkaan speelde in mei 2023 zijn laatste officiële wedstrijd, nota bene tegen zijn oude club Feyenoord. Dit was in dienst van Excelsior, de club waar hij inmiddels persona non grata is verklaard dankzij een conflict met toenmalig trainer Marinus Dijkhuizen. “Hier was ik al bang voor. Ik wil er eigenlijk niet veel over kwijt. We hadden regelmatig een discussie, veelal over de speelwijze. Ik vind niet dat ik mij heb misdragen, maar dat is hoe ik ernaar kijk. Het perspectief van de trainer zal ongetwijfeld anders zijn”, vertelt Ayoub tegenover het AD.

'Keuken Kampioen Divisie? Ook leuk'

Inmiddels zit Ayoub al lange tijd zonder club, al traint hij mee bij Ittihad Tanger, een club op het hoogste niveau van Marokko. Een contract tekenen is echter ingewikkeld, aangezien de Marokkaanse laagvlieger financiële problemen heeft. “Ze proberen dat op te lossen. Maar mijn voorkeur gaat uit naar Nederland. De KKD? Ook leuk, als de club maar ambitie heeft en om promotie speelt”, zegt Ayoub.

Vanaf vandaag (donderdag 2 januari) is de winterse transfermarkt geopend in Nederland. Ayoub hoopt op een terugkeer. “Ik kan me best voorstellen dat clubs denken: daar heb je hem weer, hier hebben wij geen zin in. Maar een stageperiode, daar lijdt toch niemand van?”, sluit de middenvelder af.

