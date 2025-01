Krant 24sata kondigt uitgaande transfer bij Feyenoord aan

Ook in de Kroatische media wordt rekening gehouden met een terugkeer van naar Dinamo Zagreb. Volgens de krant 24sata is een deal tussen Feyenoord en Dinamo Zagreb ophanden. "De volgende nieuwe speler van Dinamo zou in de komende dagen Luka Ivanusec moeten worden!", wordt stellig gemeld.

Het zou gaan om een verhuurperiode. “De speler zelf is geïnteresseerd in een terugkeer naar zijn geliefde club. Marko Marić (sportief directeur Dinamo Zagreb, red) staat al langere tijd in contact met hem”, klinkt het. Dinamo Zagreb zou niet de financiële middelen hebben om Ivanusec definitief binnen te halen, dus is een huurovereenkomst tot het eind van het seizoen het meest realistisch. Ivanusec zou daar zelf ook positief tegenover staan.

Dinamo Zagreb staat in Kroatië op de derde plek, achter Hajduk Split en HNK Rijeka, met 29 punten uit 18 wedstrijden. Met slechts 8 gewonnen wedstrijden zijn de resultaten teleurstellend te noemen en dus werd trainer Nenad Bjelica in december ontslagen en vervangen door Fabio Cannavaro.

Cannavaro lijkt de ruimte te krijgen om zijn selectie te versterken. Verdediger Niko Galesic, die volgens 24sata onlangs nog een aanbieding van Ajax zou hebben afgeslagen, lijkt te worden overgenomen van Rijeka. Verder is ook Bartol Franjic van Shakhtar Donetsk op weg naar Dinamo Zagreb en Ivanusec moet dus de volgende aanwinst worden.

De interesse van Zagreb was al bekend, want vorige maand sprak journalist Sinclair Bischop van ESPN al over een mogelijke terugkeer van de 26-jarige vleugelaanvaller. “Hij komt eigenlijk niet meer in de plannen voor bij Feyenoord. Het zou zomaar kunnen dat er op die positie voor een oplossing wordt gekeken. Dinamo Zagreb, zijn oude club, wil Ivanusec graag terug”, zo klonk het.

Directeur Dennis te Kloese wist Ivanusec in de zomerse transferperiode van seizoen 2023/24 met pijn en moeite over te nemen van de Kroatische topclub. Van een gelukkig huwelijk is zo’n anderhalf jaar later nog allesbehalve sprake. De 26-jarige aanvaller heeft zich niet kunnen ontpoppen tot onbetwiste basisspeler en moet het voornamelijk doen met invalbeurten. In dit seizoen speelde de Kroaat in 12 wedstrijden slechts 444 minuten.

Vind jij dat Feyenoord Luka Ivanusec moet laten gaan op huurbasis? Laden... 89.2% Ja, dat is beter voor zijn ontwikkeling 10.8% Nee, hij kan nog belangrijk zijn voor Feyenoord 249 stemmen

