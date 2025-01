Dennis te Kloese: 'Sloeg nergens op, wat hij deed had niks met voetbal te maken'

Dennis te Kloese heeft een boekje opengedaan over zijn samenwerking met bij LA Galaxy. De huidig algemeen directeur van Feyenoord was vanaf december 2018 drie jaar lang werkzaam als general manager bij de Amerikaanse club, waar Ibrahimovic toen al speelde.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt aan Te Kloese gevraagd hoe hij die samenwerking beleefde. De directeur weet nog dat Ibrahimovic er met kop en schouders bovenuit stak in de Amerikaanse MLS. “Hij kwam bij LA Galaxy nadat hij was hersteld van een zware blessure bij Manchester United. Hij zag de MLS als een leuke competitie om weer een beetje in vorm te komen. Dat zegt al genoeg natuurlijk.”

Ibrahimovic maakte 53 doelpunten in de 58 officiële wedstrijden die hij speelde voor LA Galaxy in de seizoenen 2018 en 2019. “Het sloeg eigenlijk nergens op. Hij deed maar wat hij wilde. Hij was zo verschrikkelijk goed in die competitie. Het leek net een volwassen vent in een jeugdcompetitie. Het had helemaal niks met voetbal te maken. Wel moet ik zeggen dat hij heel professioneel was en dat hij buiten het veld ook begaan was met de club.”

Dat het woord ‘bescheidenheid’ niet voorkomt in het vocabulaire van Ibrahimovic, is bekend. Te Kloese merkte ook dat de Zweed blaakte van het zelfvertrouwen. “We hadden hier een directe rivaliteit met een andere ploeg uit Los Angeles, LAFC. Hij kwam dinsdag op de training al met teksten als: ‘Jongens, ik maak er gewoon drie zondag, joh.’ Dan stond de hele groep naar hem te kijken. Maar hij maakte er ook gewoon drie! Dat is heel bijzonder.”

