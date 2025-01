Zlatan biedt Milan-supporters verontschuldigingen aan: 'We hebben een fout gemaakt'

heeft dinsdag zijn excuses aangeboden aan de supporters van AC Milan én de maandag ontslagen trainer Paulo Fonseca. De Portugese oefenmeester gaf afgelopen zondag, na het 1-1 gelijkspel tegen AS Roma, nog een persconferentie. Het was echter een 'fout' van de clubleiding om de trainer te laten aanschuiven, zo zegt Ibrahimovic nu.

Tijjani Reijnders zette Milan zondag nog wel op voorsprong, maar kon daarmee niet voorkomen dat de topclub opnieuw tegen puntverlies aanliep. Paulo Dybala bepaalde de eindstand van het duel in San Siro op 1-1, waardoor AC Milan het kalenderjaar afsluit als de teleurstellende nummer acht van de Serie A, met veertien punten achterstand op koplopers Atalanta en Napoli. Maandag bevestigde Milan dan ook dat Fonseca, die afgelopen zomer werd aangesteld als opvolger van Stefano Pioli, uit zijn functie is ontheven. Dinsdag werd zijn landgenoot Sergio Conceição gepresenteerd als zijn opvolger. Die debuteert op 3 januari in de halve finale van de Italiaanse Supercoppa uitgerekend tegen Juventus, waar zijn zoon en oud-Ajacied Francisco Conceição onder contract staat.

Zlatan, die in december 2023 als adviseur terugkeerde bij Milan, de club die hij als speler in twee periodes diende, nam dinsdag bij de presentatie van Conceição de tijd om terug te blikken op het vertrek van Fonseca. "Voor ik met Sergio begin, wil ik Paulo bedanken voor wat hij voor ons heeft gedaan en voor de professional die hij is", aldus de Zweed. "Ik heb maximaal respect voor hem. Hij slaagde er niet in om consistente resultaten neer te zetten en bij Milan is dat fundamenteel. We hebben na de wedstrijd tegen Roma besloten hem weg te sturen en hebben daarna de fout gemaakt om hem nog naar de persconferentie te sturen. Ik bied mijn excuses aan bij Paulo en onze supporters", aldus Ibrahimovic.

Met Conceição aan het roer hoopt Milan de weg omhoog weer in te kunnen slaan. "Een club als deze is altijd klaar om de volgende stap te zetten", zegt Ibrahimovic. "Iedereen weet wie Sergio is: hij heeft karakter, is een winnaar en heeft eerder bij FC Porto ook al geweldige resultaten behaald toen hij het halverwege het seizoen overnam", stipt de Zweed aan. "Hij heeft een duidelijke visie: zodra hij gisteren binnenkwam heeft hij het team meteen aan het werk gezet. Het is nu onze taak om te zorgen dat hij alles krijgt wat hij nodig heeft", besluit Ibrahmovic.

