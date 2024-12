Tijjani Reijnders scoort, maar ziet zijn trainer direct ontslagen worden

krijgt een nieuwe trainer bij AC Milan. De club uit Milaan staat volgens Fabrizio Romano op het punt om hoofdtrainer Paulo Fonseca te ontslaan, zo heeft Fonseca zelf inmiddels ook bevestigd. Hij moet in San Siro worden opgevolgd door Sérgio Conceição.

AC Milan draait geen al te best seizoen. De Italiaanse topclub bezet momenteel de achtste plaats in de competitie. Dat is te matig, waardoor de druk op Fonseca de afgelopen tijd enorm is toegenomen. Nu, vlak voor het nieuwe jaar, lijkt de clubleiding in te grijpen. Fonseca wordt spoedig ontslagen als hoofdtrainer van AC Milan.

Buiten het stadion na het gelijkspel tussen AC Milan en AS Roma (1-1) heeft Fonseca tegenover de media bevestigd dat hij op het punt staat om te vertrekken bij AC Milan: "Ja, ik heb Milan verlaten. Dat is het leven, dat is hoe het is. Ik weet zeker dat ik er alles uit heb gehaald", zei de trainer, die afgelopen zomer overkwam van Lille.

Conceição

De nummer acht van Italië schakelt razendsnel, want de trainer die Fonseca moet opvolgen is al bekend. Sérgio Conceição, de vader van Juventus-aanvaller Francisco Conceição, moet de nieuwe hoofdtrainer van AC Milan worden. Conceição stopte afgelopen zomer na een dienstverband van zeven jaar bij het Portugese FC Porto. Momenteel zit hij zonder club, waardoor zijn aanstelling slechts een kwestie van tijd lijkt te zijn.

Conceição wacht, mits zijn aanstelling snel defintief wordt gemaakt, direct een pikant onderonsje. Op 3 januari treft hij met AC Milan zijn zoon Francisco Conceição, die een verleden heeft bij Ajax.