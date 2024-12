Enorm compliment voor Oranje-international: 'Zet hem bij Real Madrid en hij draait makkelijk mee'

is klaar voor de volgende stap in zijn carrière, vindt Youri Mulder. De analist denkt dat de Oranje-international momenteel bij een 'chaotische' club voetbalt en zeker op een hoger niveau kan acteren. Bij Real Madrid zou Reijnders zo kunnen meedraaien, denkt Mulder.

De middenvelder speelde twee seizoenen geleden nog in de Eredivisie bij AZ, en is nu al een van de sterkhouders van AC Milan. Met Christian Pulisic en Rafael Leao geeft hij vorm aan de aanval in het San Siro. Het probleem is echter dan de Rossoneri een vrij matig seizoen doormaken en voorafgaand aan het zondagavondduel met AS Roma veertien punten achterstaan op koploper Atalanta. Momenteel staat de ploeg van Reijnders achtste.

Hoewel Milan in de tweede seizoenshelft nog zou kunnen groeien, vindt Mulder dat Reijnders moet denken aan een volgende transfer. "Kijk, de club is fantastisch natuurlijk", begint de analist bij Ziggo Sport. "Maar, en dat ligt ook misschien aan de trainer, ik denk dat ze veel beter moeten kunnen spelen. En dat hij (Reijnders, red.) een beter elftal verdient. Ik vind het soms wat chaotisch (bij Milan, red.)."

Mulder ziet ook een groot verschil met zijn concurrent bij het Nederlands elftal, Teun Koopmeiners. De nieuwe aankoop bij Juventus heeft duidelijk tijd nodig om te wennen bij zijn club. "Dat is bij Reijnders helemaal niet het geval. Hij ontwikkelde zich vanaf wedstrijd één door naar een topspeler. Je hebt spelers die zich heel snel adapteren aan het niveau." Die eigenschap vergelijkt Mulder met Dirk Kuyt en Luis Suarez. "Zet je Reijnders morgen in Real Madrid, dan loopt hij ook makkelijk mee. Hij is heel snel een van de opvallendste spelers in de Serie A geworden, heel knap." Bij de 26-jarige aanvallende middenvelder ontbrak het eerder aan doelpunten, maar die is hij dit seizoen ook aan zijn spel gaan toevoegen. Op dit moment staat Reijnders op negen doelpunten (inclusief de goal van zondagavond) in 24 wedstrijden. Bekijk zijn goal tegen AS Roma hieronder.

