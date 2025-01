‘Barcelona zet enorme stap richting inschrijving Olmo’

FC Barcelona heeft de benodigde 28 miljoen euro voor de vipboxen in het vernieuwde Camp Nou ontvangen, zo weet het Catalaanse radiostation RAC 1. Dat betekent dat de Spaanse topclub en Pau Victor alsnog kan inschrijven.

De soap omtrent de speelgerechtigdheid van Olmo houdt de gemoederen in het Spaanse voetbal al een tijdje bezig. Barcelona, dat al lange tijd met financiële problemen te maken heeft, kon de uitblinker van het Europees kampioenschap in Duitsland nog wel inschrijven voor de eerste seizoenshelft. Voor de tweede seizoenshelft leek het er echter op dat dit niet ging lukken, aangezien LaLiga dinsdagavond bekendmaakte dat de middenvelder niet was ingeschreven.

In een poging om aan geld te komen, heeft Barcelona besloten de vipboxen in het vernieuwde Camp Nou te verkopen aan een onderneming in Dubai. Daarin is de club inmiddels geslaagd. Vrijdag kreeg RAC 1 aan het begin van de middag hoogte van het feit dat Barcelona de benodigde 28 miljoen inmiddels binnen heeft. Daarmee is het voor de Catalanen toch mogelijk om Olmo en Victor in te schrijven. Barcelona hoopt dat dit vrijdag nog gebeurt, zodat het duo beschikbaar is voor het bekerduel met Barbastro op zaterdag.

Op de persconferentie voor de bekerwedstrijd wilde trainer Hansi Flick niet al te veel kwijt over de situatie rondom Olmo en Victor. Wel stelt de Duitser niet blij te zijn. “Eerlijk gezegd maakt deze situatie mij niet gelukkig en de spelers ook niet”, wordt de oefenmeester geciteerd door het radiostation. “De dingen zijn zoals ze zijn en we moeten dit accepteren als professionals.”

